Radsport Ein Novum und endlich wieder Strassenrennen in der Ostschweiz: Vier-Länder-Meisterschaft im Thurgau Am Wochenende vom 1. und 2. Juli finden in Märwil die Meisterschaftsprüfungen der U23-Kategorie mit Teilnehmenden aus vier Nationen statt.

Der VC Bürglen Märwil organisierte 2020 auch die Schweizer Meisterschaft mit Sieger Stefan Küng. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Organisatoren vom VC Bürglen Märwil künden ein Radsportfest an. Mit dem Höhepunkt am Sonntag, 2. Juli, der Vier–Länder-Meisterschaft mit Rennfahrerinnen und Rennfahrern aus der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Österreich in der Kategorie U23.

Die Durchführung des Frauenrennens ist ein Novum, das hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Des Weiteren ist neu, dass ebenfalls österreichische Fahrerinnen am Start sein werden. Bis anhin fand der Cup ohne Österreich statt. Entsprechend werden starke Teilnehmerfelder erwartet.

Zeitfahr-Europameister und Klubmitglied Stefan Bissegger sagt: «Es ist wichtig, dass junge Fahrerinnen und Fahrer Rennen bestreiten können. Leider gibt es nicht mehr viele Prüfungen in der Ostschweiz.» Am Samstag stehen in Märwil Wettkämpfe für jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Programm.

Eine Runde ist zirka zehn Kilometer lang. Das Rennen in der männlichen U23-Kategorie am Sonntag, 2. Juli, führt über mehr als 150 Kilometer.