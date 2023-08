Radsport Die Innerrhoderin Franziska Matile-Dörig gewinnt die zweite WM-Medaille Die Para-Cycling-Athletin holt an der Radsport-WM in Glasgow Bronze im Omnium auf der Bahn. Am Donnerstag startet Franziska Matile-Dörig im WM-Zeitfahren. Sie kann vielleicht weiteres Edelmetall an sich nehmen.

Franziska Matile-Dörig (mit Helm) freut sich mit Schweizer Delegationsmitgliedern. Bild: PD

Nach Silber im Scratch, Rang fünf in der Einzelverfolgung und Rang sieben im Sprint schafft es die Para-Radsportlerin im 200-m-Rennen nochmals, ihre Bestleistung abzurufen. Dies beschert Franziska Matile-Dörig in der Omniumwertung, bei der die Punkte aller Disziplinen zusammengezählt werden, die Bronzemedaille.

«Ich wusste, dass ich die Bestleistung abrufen muss, damit es für einen Podestplatz reicht. Mental und physisch habe ich dies heute geschafft», berichtet die 31-Jährige und freut sich sehr über diesen Erfolg.

Zuversicht vor dem Strassenrennen

Zu Ende ist die WM in Schottland für Franziska Matile-Dörig noch nicht. Die Strassenrennen stehen noch auf dem Programm. Da die Innerrhoderin in dieser Saison bereits einige Weltcup-Podestplätze auf der Strasse verbuchte, blickt sie auch optimistisch auf das Zeitfahren am Donnerstag in Dumfries. «Es ist ein hügeliges Gelände und das liegt mir sehr. Ich bin mir sicher, dass die Bahnwettkämpfe auch noch geholfen haben, meine Form auf der Strasse zu halten oder zu verbessern», so Dörig.