RADSPORT Der Thurgauer BMX-Fahrer Cédric Butti befindet sich auf Olympiakurs In Verona hat der 23-jährige EM-Zweite aus Herdern ein internationales Rennen der Kategorie C1 für sich entschieden.

Cédric Butti, Thurgauer BMX-Velofahrer aus Herdern. Bild: PD

Am 1. August hat die Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2024 in Paris begonnen. Im BMX Race werden die Quotenplätze anhand des Nationenrankings vergeben. Die Punkte der besten drei Fahrer jedes Landes zählen. Neben dem Abschneiden an der WM 2023 und 2024 sind auch die sieben besten Ergebnisse an C1-Rennen von Bedeutung. Dazu kommen die Resultate an den 14 Weltcups.

Erste internationale C1-Rennen in Weinfelden

Cédric Butti befindet sich im olympischen Selektionskampf auf Kurs. Schon Anfang August ergatterte er an einem C1-Rennen in Helsinki den zweiten Rang. Nun verbuchte er in Italien sogar einen Sieg an einem C1-Wettkampf. Am 22. und 23. Oktober hat Butti die Möglichkeit, in der Heimat zu brillieren. In Weinfelden finden dann zwei Prüfungen der Kategorie C1 statt. Dies ist ein Novum. In Weinfelden wurde noch nie ein internationaler Wettkampf dieser Rennkategorie ausgetragen.

Ab in die Höhenlage von Kolumbien

Nächste Woche wird Butti nach Kolumbien fliegen, um an den Wochenenden vom 24./25 September und vom 1./2. Oktober an den letzten vier Weltcups der Saison teilnehmen. Im Gesamtweltcup 2022 belegt der Thurgauer BMX-Profi den zehnten Zwischenrang. Speziell an den Rennen in Bogota ist, dass die Läufe auf einer Höhe von 2500 Metern stattfinden.