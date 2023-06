Promotion League Umstrukturierungen: Der SC Brühl plant ohne Sportchef Kaum ist die Saison zu Ende, stellen sich Vereine neu auf. Der SC Brühl gehört ebenfalls zu dieser Kategorie. Roger Jäger ist nicht weiter Sportchef. Roger Bigger, ein alter Bekannter im Ostschweizer Fussball, übernimmt bei den Stadtsanktgallern die Transfertätigkeiten.

Der SC Brühl zum Ende der Saison: Roger Jäger (links) mit Promotion-League-Toptorschütze Angelo Campos und Klubpräsident Christoph Zoller. Bild: PD

Beim Promotion-League-Klub kommt es trotz des sportlich starken Frühjahres zu Veränderungen. Roger Jäger, bislang als Sportchef mit Einjahresverträgen ausgestattet, erhält Ende Juni nach Auslaufen des Kontakts keinen neuen mehr für weitere zwölf Monate; der 48-Jährige hatte das Amt vier Jahre lang bekleidet und soll dabei mit seiner direkten Art beim Einen oder Anderen angeeckt sein. Davor war Jäger sieben Jahre Assistenzcoach der ersten Brühler Equipe.

De facto eine Entlassung

Nach offizieller Lesart ist das zwar keine Entlassung, de facto hat es dennoch diesen Anstrich. Und obschon der Abgang mit Umstrukturierungen begründet wird, kommt er für Aussenstehende eher unerwartet. Zumal die Stadtsanktgaller als ambitioniert gelten und in der abgelaufenen Saison 2022/23 nach einer ziemlich durchzogenen Vorrunde eine Rückrunde mit einer Serie von 14 Auftritten ohne Niederlage hinlegten.

Eine Zeit lang schnupperte die Mannschaft von Trainer Denis Sonderegger gar an den Barrage-Spielen für die Challenge League, auch weil Vereine, die in der Tabelle weiter oben standen, auf einen Aufstieg verzichteten oder die Lizenz nicht erhielten; jene bekamen in einem zweitinstanzlichen Urteil aber ebenfalls die Brühler nicht. Zum Aufstieg hätte es sportlich ohnehin nicht gereicht, weil die letzte Runde trotz eines Sieges zum Abschluss auf den anderen Plätzen nicht für die St. Galler lief.

Roger Bigger nun für die Transfers verantwortlich

Der SC Brühl schafft nun die Position des intern zu besetzenden Teammanagers, welche zusehends wichtiger wird und insbesondere bei Profiklubs wie dem FC St. Gallen zu finden ist. Den Sportchef per se gibt es beim SC Brühl nicht mehr, für Transfers und derlei Dinge soll Roger Bigger, der sich im Vorstand als Delegierter der ersten Mannschaft verantwortlich zeigt, nun ausführende Kraft werden.

Bigger ist ein Altbekannter im Ostschweizer Fussball, allein schon wegen seiner langjährigen Präsidialzeit beim FC Wil. Man darf also gespannt sein, mit was für einem Team die Brühler in die neue Saison starten werden.