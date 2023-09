Promotion League St.Galler U21 vor schwierigem Auswärtsspiel gegen Breitenrain – der Livestream ab Samstag um 16 Uhr In der Promotion League reist die U21 des FC St.Gallen am Samstag

zum FC Breitenrain. Die Berner sind stark und seit drei Partien unbesiegt. Verfolgen Sie die Partie ab 16 Uhr in unserem Livestream.

Trainer Orest Shala will mit der U21 Punkte mitnehmen aus Bern. Tobias Garcia

Bei der 1:2-Niederlage gegen das U21-Team des FC Basel war es den jungen St. Gallern nicht gelungen, jene Intensität an den Tag zu legen, an welche sich die Mannschaft gewohnt ist. In der zweiten Hälfte hatten sie zahlreiche Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen.

Cheftrainer Orest Shala meint dazu: «Wir haben bisher in jedem Saisonspiel Phasen gehabt, in denen wir unseren Gegnern überlegen waren. Der nächste Schritt ist es jetzt, dies über 90 Minuten zu schaffen und unsere Chancen konsequenter zu verwerten.»

Hier geht es zu unserem Livestream des Spiels: FC Breitenrain Breitenrain 0 FC St.Gallen 1879 U-21 St.Gallen U-21 0 16:00

Eine neue Chance, um dies zu zeigen, hat die Mannschaft heute gegen den FC Breitenrain Bern. Ein kleines Erfolgserlebnis hatten die St.Galler bereits unter der Woche. Das Testspiel gegen den FC Balzers konnten sie mit 4:2 gewinnen.

St.Gallen ohne El-Circy, Vogt und Rohner

Der Gegner: Der FC Breitenrain ist mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet. Am vergangenen Samstag spielten die Berner bei Rapperswil-Jona 1:1. Gegen die Luzerner U21-Equipe konnte die Mannschaft am vergangenen Mittwoch 2:0 gewinnen. Die Breitenrainer traten zudem im Schweizer Cup gegen die Young Boys an. Dieses Spiel verloren sie jedoch deutlich mit 0:5.

Die personelle Situation: St.Gallen muss auf die beiden verletzten Dodi Rasmussen El-Circy und Alessandro Vogt sowie auf den kranken Lorin Rohner verzichten.

Der Matchtipp: Die St.Galler konnten seit dem Heimspielsieg gegen Servette nicht mehr gewinnen. Gerade nach der Niederlage gegen Basels U21 möchten die Ostschweizer eine Reaktion zeigen. Der FC Breitenrain, welcher bis anhin nur Auswärtsspiele auf dem Programm hatte, wird sich ebenfalls kämpferisch zeigen. Die beiden Teams trennen sich 2:2.

Die Anspielzeit: FC Breitenrain – FC St.Gallen U21, Samstag, 16 Uhr, Spitalacker, Bern.