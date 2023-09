St.Galler U21 gastiert in der Bieler Tissot-Arena – der Livestream ab Sonntag um 15 Uhr

St.Gallens U21-Team reist am Sonntag nach Biel. In der schmucken Tissot-Arena wollen die St.Galler Junioren punkten. Verfolgen Sie die Partie ab 15 Uhr in unserem Livestream.