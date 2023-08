Nachdem die St.Galler U21-Mannschaft ihr erstes Heimspiel gegen Servette U21 4:2 gewonnen hat, will die Equipe am Samstag, 26. August, ab 17 Uhr im Espenmoos gegen Lugano U21 den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel einfahren. Verfolgen Sie die Partie in unserem Livestream.