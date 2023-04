Promotion League Brühl empfängt mit Cham einen Gradmesser – das Spiel am Mittwoch ab 20 Uhr im Livestream Wenn am Mittwoch unter Flutlicht der SC Cham im Paul-Grüninger-Stadion gastiert, will der SC Brühl seinen Punkterekord ausbauen. Mit einem Sieg ziehen die St.Galler an den Innerschweizern vorbei.

Seit der Gründung der Promotion League im Jahr 2012 ist der SC Brühl in der dritthöchsten Schweizer Liga vertreten. Die maximale Punkteausbeute in diesen zehn Saisons lag bis anhin bei 40 Punkten. In der aktuellen Meisterschaft haben die St.Galler bereits 42 Punkte gesammelt, bei noch sechs ausstehenden Partien: Vereinsrekord in der Promotion League.

Das Spiel im Live-Stream: SC Brühl SC Brühl 0 SC Cham SC Cham 0 20:00

Der Gegner: Mit dem SC Cham gastiert am Mittwoch eine Mannschaft im Paul-Grüninger-Stadion, welche aktuell zwar einen direkten Aufstiegsplatz belegt, mit dem Aufstieg jedoch nichts zu tun haben wird. Die Innerschweizer haben auf eine Lizenzeingabe verzichtet. Weiter kommt es zur Begegnung der beiden Topskorer der aktuellen Promotion-League-Saison zwischen dem Chamer Marin Wiskemann (19 Tore) und dem Brühler Angelo Campos (22 Tore).

Hält der Brühler Höhenflug auch gegen Cham an? Bild: Kurt Frischknecht/SC Brühl

Die personelle Situation: Brühls Trainer Denis Sonderegger kann gegen Cham beinahe auf das ganze Kader zurückgreifen. Es fällt lediglich Asllan Demhasaj mit einem Muskelfaserriss aus.

Der Matchtipp: Im Hinspiel hatten die Brühler wenig zu melden und verloren mit 1:3. Es war eine der letzten Niederlagen, seit zwölf Spielen sind die Brühler nun unbesiegt. Sollten die Gastgeber am Mittwoch ihre aktuelle Form bestätigen, tippen wir auf einen knappen 2:1-Heimsieg.

Die Anspielzeit: Mittwoch, 19. April, 20 Uhr, Paul-Grüninger-Stadion, St.Gallen.

