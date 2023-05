Promotion League Brühl empfängt den Leader – das Spiel am Samstag ab 16 Uhr im Livestream Die St.Galler können am Samstag im Paul-Grüninger-Stadion gegen Luzern II ihre Challenge-League-Tauglichkeit unter Beweis stellen.

Die jungen Luzerner können mit einem Sieg den Titel holen; Brühl schafft sich mit einem Vollerfolg eine gute Ausgangslage für die Barrage – oder mehr.

Das Spiel im Live-Stream: SC Brühl SC Brühl 0 FC Luzern II FC Luzern II 0 16:00

Der Gegner: Die jungen Luzerner kamen im vergangenen Sommer nur dank einer Wildcard in die Promotion League, sind jetzt aber, drei Runden vor dem Saisonende, fast uneinholbar an der Spitze. Weil jedoch diverse Talente mittlerweile in die erste Mannschaft gewechselt haben, sind sie nicht mehr so unbesiegbar wie noch im Herbst. Und aufsteigen darf Luzern II als U21-Team auch nicht.

Brühl und Jan Wörnhard (rechts) treffen am Samstag auf das in dieser Saison überragende Luzern II. Bild: Michel Canonica

Die personelle Situation: Brühls letztes Spiel war vor drei Wochen. Vor zwei Wochen verzichtete Nyon auf eine Reise nach St.Gallen, vergangene Woche wäre die Partie gegen das zwangsrelegierte Chiasso gewesen. Vor drei Wochen fehlten Torhüter Christian Leite und Verteidiger Asllan Demhasaj verletzt. Bei beiden ist ein Einsatz immer noch fraglich.

Der Matchtipp: Brühl hat die Chance, aufzusteigen. Dazu fehlen aber noch die Lizenz und ein paar Punkte aus den verbleibenden drei Spielen. Da müssen auch gegen Luzern Zähler her, zum Beispiel mit einem 2:0.

Die Anspielzeit: SC Brühl – FC Luzern II, Samstag, 16 Uhr, Paul-Grüninger-Stadion, St.Gallen.

