Promotion League Niederlage für die U21 beim Schubert-Comeback, trotzdem ist der Ligaerhalt gesichert – das Spiel und die Höhepunkte im Video Bein Comeback von Fabian Schubert misslingt die Partie vollends für den FC St.Gallen II. Die routinierten Stadtberner von Breitenrain zeigen eine souveräne Leistung, unterstreichen ihre Aufstiegsambitionen und gewinnen 5:2.

St.Gallens Gonçalo Filipe Figueiredo gelingt das Tor zum 1:3. Bild: Michel Canonica

Mit langen Bällen hinter die Abwehr stellten die Berner die St.Galler Abwehr vor grosse Probleme. Eine solche Aktion führte in der achten Minute zum 0:1. Antero Gomes da Silva nutzte eine Unsicherheit aus.

St.Gallen versuchte zu reagieren, doch im Spielaufbau schlichen sich immer wieder Fehlpässe ein oder man war zu wenig mutig.

In der 18. Minute spielte Fabian Schubert herrlich Fabrizio Cavegn an, der aber seinen Schuss verzog. In der 28. Minute folgte wieder ein langer Ball der Berner in die Tiefe und diesmal profitierte Miroslav Konopek von der Uneinigkeit der Hintermannschaft St.Gallens und erzielte das 0:2. Nur zwei Minuten später fiel das 0:3. Nach einem Corner kam Eric Briner an den Ball, sein Schuss wurde noch abgelenkt.

Schubert nicht zufrieden, aber schmerzfrei

In der Pause machte Trainer Marco Hämmerli einen dreifachen Wechsel. Fabian Schubert wurde wie geplant ersetzt. Dass er nach seiner schweren Verletzung noch nicht der Alte sein würde, war klar. Dennoch zeigte der !Österreicher in einigen Szenen sein Können. Mit der Leistung war er nicht zufrieden. Das Wichtigste ist, dass er schmerzfrei blieb.

In der 53. Minute vernaschte auf der rechten Seite Fabrizio Cavegn seine Gegenspieler und passte auf Gonçalo Figueiredo, der das 1:3 erzielte. Nun drückten die St.Galler weiter, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Doch in der in der 61. Minute spielten die Berner erneut einen langen Ball hinter die Abwehr und Miroslav Konopek erhöhte auf 1:4. Nur fünf Minuten später fiel das 1:5 durch Tim Frey.

In der 75. Minute gab es einen Freistoss für St.Gallen. Der Chipball in den Strafraum durch Vincent Spari erreichte Albin Krasniqi, der auf 2:5 verkürzen konnte.

Das Positive ist, dass der Ligaerhalt nach der 1:3-Niederlage des YF Juventus gegen Luzern II definitiv gesichert ist.

Hier können Sie die ganze Aufzeichnunge der Partie schauen:

FC St.Gallen II – Breitenrain 2:5 (0:3)

Espenmoos – 215 Zuschauer – Sr. Ghisletta.

Tore: 8. Gomes da Silva. 28. Konopek 0:2, 30. Briner 0:3. 53. Figueiredo 1:3. 61. Konopek 1:4. 66. Frey 1:5. 75. Krasniqi 2:5.

St.Gallen II: Dumrath; Helg (59. Gonzalez Gomez), Gomes, Wiedermann, Alves (46. Ndombasi); Lymann (46. Cicek), Konietzke, Bytyqi (64. Spari); Figueiredo, Schubert (46. Krasniqi), Cavegn.

Breitenrain: Hornung; Lüthi, Wenger, Hischier, Hurter; Schüpbach (85. Nopper), Briner, Baeriswyl, Frey (74. Schneuwly), Gomes da Silva (85. Regillo); Konopek.

Bemerkung: St.Gallen ohne Rohner, Jacovic, Gecaj (alle gesperrt), Beeli, Schweizer (beide rekonvaleszent), Parente, Vogt, Berisha (alle U18), Rouquette, Link, Rigal, van der Werff, Emini (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnung: 16. Hurter.