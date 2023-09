Der SC Brühl tritt im Waadtland gegen einen Lieblingsgegner an – am Samstag ab 16 Uhr im Livestream

Drei der vier vergangenen Spiele gegen Bavois konnte der SC Brühl gewinnen. Am Samstag sind die St.Galler in der 6. Promotion-League-Runde ab 16 Uhr wieder bei den Waadtländern zu Gast. Können die Brühler ihren fünften Platz verteidigen? Verfolgen Sie die Partie in unserem Livestream.