Promotion League Im Livestream: Erstes Heimspiel für die St.Galler U21-Equipe: Gegner ist die U21 von Servette In der zweiten Runde der Promotion League empfängt die U21 des FC St.Gallen am Samstag die Alterskollegen des Servette FC. Nach der Startniederlage in Delémont streben die St.Galler den ersten Saisonsieg an. Verfolgen Sie die Partie im Livestream.

Orest Shala (rechts) ist seit dieser Saison Cheftrainer der St.Galler U21. Bild: Tobias Garcia

Das erste Spiel lief für die St.Galler U21 nicht wunschgemäss. Obwohl die Mannschaft zuerst in Führung gegangen und die ersten 25 Minuten drückend überlegen war, liess sie nach dem 1:0 die Initiative vermissen. So verlor sie am Schluss das Spiel 1:2. Die Art und Weise des Siegestreffers der Delsberger in der letzten Minute der regulären Spielzeit war äusserst bitter.

Der Gegner: Seit dem Beginn der neuen Saison wird die Mannschaft von Andrea Binotto geführt. Am vergangenen Samstag spielte das U21-Team des Servette FC gegen Aufstiegsaspirant Rapperswil-Jona 1:1 unentschieden. Die Genfer gingen in der 59. Minute durch einen Penalty in Führung, mussten 18 Minuten später jedoch den Ausgleich hinnehmen.

Die personelle Situation: Verletzungsbedingt fehlen werden der U21 des FC St.Gallen Behar Neziri und Alessandro Vogt.

Der Matchtipp: Da die Saison gerade erst begonnen hat und es einige Veränderungen auf den Spielerpositionen gab, befinden sich beide Mannschaften noch in der Findungsphase. Weil den St. Gallern der Heimvorteil im Espenmoos zugutekommt, gewinnen sie das Spiel mit 2:0.

Die Anspielzeit: FC St. Gallen U21 – Servette U21, Samstag, 15 Uhr, Espenmoos, St.Gallen. Verfolgen Sie das Spiel im Livestream.