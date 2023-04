Promotion League Im Livestream: Die U21 des FCSG spielt ab 17 Uhr in Bulle +++ Nyon gegen Brühl fällt aus Während die FCSG-Frauen in Zürich um den Cupsieg und das Herrenteam gegen die Krise kämpft, steht in der Promotion League die nächste Runde an. Wir zeigen die Partie des FCSG-Nachwuchses im Livestream.

Trotz der zwei Niederlagen in Folge steht seit dem vergangenen Wochenende fest, dass die Nachwuchsfussballer des FC St.Gallen auch kommende Saison in der Promotion League spielen. Der Ligaerhalt ist für den Aufsteiger also geschafft, was bei den jungen Spielern eine gewisse Befreiung hervorrufen könnte. Am Samstag spielen sie in Bulle.

Ab 17 Uhr: Der Livestream zu Bulle – FC St.Gallen II FC Bulle FC Bulle 0 FC St. Gallen II St. Gallen II 0 17:00

Das Ziel des SC Brühl war der Ligaerhalt. Unterdessen belegen die St.Galler aber den sechsten Rang, und der Barrage-Platz oder sogar mehr ist durchaus in Reichweite. Am Samstag hätte die Mannschaft von Trainer Denis Sonderegger eine Reifeprüfung bestehen müssen, wenn mit Nyon wohl ein kommender Aufsteiger in St.Gallen gastiert hätte. Doch Nyon boykottiert das Spiel gegen Brühl.

