Promotion League Ab Samstag um 16 Uhr live: Der SC Brühl will Revanche gegen Rapperswil-Jona In der Promotion League spielt der SC Brühl am Samstag auswärts gegen Rapperswil-Jona. Verfolgen Sie die Partie im Livestream.

Mit einem Sieg gestartet: der SC Brühl. Bild: Arthur Gamsa

Am Samstag bestreitet der SC Brühl das zweite Meisterschaftsspiel auswärts gegen Rapperswil-Jona. Da kommen Erinnerungen an die letzte Partie am gleichen Ort auf, als Brühl nach einem dramatischen Verlauf am Ende 3:4 verlor. «Es soll eine Revanche werden für die Niederlage im letzten Spiel gegen Rapperswil-Jona», sagt Brühls Trainer Denis Sonderegger, der sich bis heute nicht wirklich erklären kann, wie Brühl damals noch den Sieg hergeben konnte.

Livestreams aus der Promotion League Verfolgen Sie die Spiele Ihres Lieblingsklubs aus der Promotion League sowie aus der 1. Liga Classic im Livestream. Zusätzlich erhalten Sie mit Ihrem Abo einen kompletten Rückblick sowie Videos der Höhepunkte aus den einzelnen Partien.

Es war ein brisantes Spiel an diesem 20. Mai 2023, und dazu wohl eines der stärksten Spiele der Brühler im vergangenen Frühling. Kommt dazu, dass es bei beiden Teams um viel ging: Wer hier gewinnen würde, könnte wohl in der Barrage gegen Xamax spielen; wer verlor, war weg vom Fenster. Wir wissen, wie es ausging: Rapperswil-Jona gewann mit 4:3 und verlor später in der Barrage gegen Xamax. Für Brühl war aus der Traum.

Der Gegner: Rapperswil-Jona will zurück in die Challenge League, wo der Klub von 2017 bis 2019 spielte. Ende vergangener Saison schafften es die Rapperswiler bis ins Barrage-Spiel gegen Xamax, dort war dann Endstation. Dummerweise haben sie nun aber im Auftaktspiel der neuen Saison nur ein 1:1 gegen Aufsteiger Servette II zustande gebracht. Im Heimspiel soll mehr kommen.

Die personelle Situation: Brühl startete mit einem eher kleinen Kader in die Saison: 20 Feldspieler, 3 Torhüter. Die sind aber alle «fit wie ein Turnschuh».

Der Matchtipp: Brühl gegen Rapperswil ist ein Kantonsderby. Kommt dazu, dass Brühl zuletzt am 20. Mai in Rapperswil in einem hochdramatischen und attraktiven Spiel 3:4 verloren hat und damit seine eigenen Aufstiegsträume begraben musste. Das ruft nach einer Revanche; und die wird dem Team von Denis Sonderegger gelingen, mit einem 4:3 für Brühl.

Die Anspielzeit: FC Rapperswil-Jona – SC Brühl, Samstag, 16 Uhr, Grünfeld, Jona. Verfolgen Sie die Partie im Livestream.