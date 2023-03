Promotion League Kann die U21 des FCSG an die Leistung des vergangenen Wochenendes anknüpfen? – das Spiel gegen Zürich II am Samstag ab 17 Uhr im Livestream Die U21 des FC St.Gallen trifft am Samstag im Espenmoos auf den Nachwuchs des FC Zürich. Beide Teams setzen auf offensiven Fussball. Die Zürcher haben fünf Punkte mehr auf dem Konto als die St.Galler.

Zuletzt wussten die jungen St.Galler im Kantonsderby gegen Rapperswil-Jona zu überzeugen. Diese Leistung will die Mannschaft von Trainer Marco Hämmerli am Samstag bestätigen.

Der Gegner: Der FC Zürich belegt den zwölften Rang und hat 26 Punkte auf dem Konto. Dies sind fünf Zähler mehr als beim FC St.Gallen II. Wobei Zürich ein Spiel mehr absolviert hat. Die Zürcher spielen ebenfalls einen offensiven Fussball, aber mit wenig Ballbesitz. Nach Balleroberung versucht das Team, schnellstmöglich zum Abschluss zu kommen. Das Hinspiel verloren die St.Galler mit 1:3, obwohl man die bessere Mannschaft war. Zürich glänzte mit Effizienz.

St.Gallens David Jacovic im vergangenen Herbst gegen Bulles Vedad Efendic. Bild: Urs Bucher/Freshfocus

Die personelle Situation: Sicherlich fehlen wird Vincent Spari, der seine dritte Sperre von fünf absitzt. Verletzt fehlen Altin Berisha, Biel Gonzalez Gomez und Lorin Rohner. Ansonsten seht Trainer Marco Hämmerli das ganze Kader zur Verfügung. Wer von der ersten Mannschaft noch dazu stösst, ist offen.

Der Matchtipp: Die St.Galler knüpfen an die Leistung vom vergangenen Wochenende, als sie in Rapperswil-Jona 4:2 gewannen, an und wissen zu überzeugen. Doch bei der Chancenauswertung mangelt es an Effizienz. Bei so vielen Möglichkeiten bringen sie den Sieg dennoch ins Trockene. Endstand 4:1.

