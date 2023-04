Promotion League Es ist Stadtmatch! Der SC Brühl empfängt die Jungen des FC St.Gallen und will Revanche – das Spiel im Paul-Grüninger-Stadion am Samstag ab 16 Uhr live Wenn die Brühler am Samstag den FC St.Gallen empfangen, und ist es auch nur dessen Nachwuchs, ist viel Zunder drin. Dieses Mal sogar etwas mehr. Es wird ein heisser Tanz, geht um die Ehre. Und um Aufstiegsambitionen.

Der SC Brühl ist in der Promotion League die Mannschaft der Stunde. Die Stadtsanktgaller fingen sich bereits kurz vor der Winterpause, und mit der Wiederaufnahme der Meisterschaft starteten sie so richtig durch. Formstärker könnte das Team von Trainer Denis Sonderegger kaum sein seit Mitte Februar mit 19 Zählern aus sieben Spielen.

Die positive Serie brachte es vom hinteren Tabellenmittelfeld auch dank den 14 Treffern des für diese Liga überragenden Angelo Campos auf Zwischenrang fünf. Zählt man das nicht aufstiegsberechtigte Luzern II und Cham (kein Lizenzantrag für die höhere Liga) weg, wäre Brühl heute auf dem Barrageplatz und würde sich mit dem Schlusslicht der Challenge League (Xamax) um den Ort an der Sonne messen.

Am Ostersamstag kommt nun ab 16 Uhr ins Paul-Grüninger-Stadion ausgerechnet der Nachwuchs des FC St.Gallen, die U21, mit dem der SC Brühl nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel noch eine Rechnung offen hat. So sagt das Sonderegger. Die zweite Mannschaft des grossen Bruders in der Kantonshauptstadt hat sich zuletzt mit zwei Siegen stabilisiert und nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, kann befreit aufspielen.

Das Hinspiel im Oktober gewannen die jungen St.Galler gegen Brühl mit 3:2. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Selbiges dürfte trotz anders lautender Bekundungen bei Brühl nicht der Fall sein. Plötzlich hat der Stadtklub etwas zu verlieren. Obschon das vordergründige Ziel das Erreichen der ersten Hauptrunde im Schweizer Cup bleibt. Wofür Brühl die Saison unter den ersten Sieben beenden müsste, für diese Schlussrechnung werden die U21-Teams nicht miteinbezogen.

Brühl-Trainer Sonderegger sagt: «Derby hat eigene Gesetze»

Sonderegger sagt: «Wir wissen, woher wir kommen, wo wir in der Vorrunde teilweise standen. Der Aufstieg ist noch nicht unser Ziel. Es ist wie immer ein Derby mit eigenen Gesetzen. Ich erwarte zwei Teams mit viel Zuversicht, die Tagesverfassung wird entscheiden.»

Es ist aus dem Off aber schon zu hören, dass Brühl einem Aufstieg nicht abgeneigt wäre. Auch Marco Hämmerli, der U21-Trainer der St.Galler, sagt: «Brühl ist sehr ambitioniert. Wir kommen mit viel Selbstvertrauen und wollen auswärts gewinnen. Es wird ein wahnsinnig tolles Spiel mit offenem Ausgang.»

Wen schickt Zeidler in die U21?

Bei Brühl sind grundsätzlich alle Spieler einsatzbereit, Mittelfeldspieler André Neitzke und Innenverteidiger Asllan Demhasaj waren aber unter der Woche krank. Bei den St.Gallern ist einmal mehr offen, wer von der ersten Mannschaft dazustösst. In der Tendenz dürften das Goalie Bela Dumrath, Mittelfeldspieler David Jacovic, Mittelfeldspieler Leonhard Münst wie wohl Stürmer Fabrizio Cavegn sein. Der St.Galler Chefcoach Peter Zeidler hat hier die Entscheidungshoheit. Hämmerli muss so oder so drei Akteure ersetzen. Verletzt sind Rechtsverteidiger Andri Zimmermann und Stürmer Altin Berisha, gesperrt ist Mittelfeldspieler Vincent Spari.

Der Matchtipp: Brühl ist dermassen in Fahrt, dass es vor einer Rekordkulisse in der aktuellen Meisterschaft die jungen St. Galler 3:1 besiegt.

Die Anspielzeit: SC Brühl – FC St.Gallen II, Samstag, 16 Uhr, Paul-Grüninger-Stadion, St.Gallen.

