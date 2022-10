Promotion League Drei Tore von Fabrizio Cavegn: St.Gallen II besiegt den Aufsteiger Bulle Es wird noch knapp. Aber die St.Galler U21-Auswahl gewinnt in Wil gegen die Freiburger 4:3. Drei Tore gelingen Stürmer Fabrizio Cavegn.

Torgefährlich: Fabrizio Cavegn aus dem St.Galler U21-Team Bild: Urs Bucher/Freshfocus

Der FC St.Gallen II hat sein Heimspiel gegen Bulle 4:3 gewonnen und den Anschluss ans Mittelfeld vollzogen. In einem kampfbetonten Spiel in Wil hatten die St.Galler lange Zeit alles im Griff.

In der zweiten Halbzeit war die Konzentration aber nicht mehr so hoch und Bulle kam besser ins Spiel. In der zehnten Minute holte Randy Schneider einen Foulelfmeter heraus, den David Jacovic sicher verwertete.

Die drei weiteren Treffer für St.Gallen erzielte Fabrizio Cavegn.