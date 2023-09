Die St. Galler U21-Auswahl trifft am Samstag, 30. September, um 19.30 Uhr auf den Tabellenersten. Die U21-Spieler des FC Zürich haben in dieser Saison noch nie verloren. Der St.Galler Nachwuchs will dies ändern und ist bereit für ein umkämpftes Spiel auf dem Heerenschürli. Verfolgen Sie die Partie exklusiv in unserem Livestream!