Promotion League Der SC Brühl will seine Serie der Ungeschlagenheit im Berner Wankdorf ausbauen – das Spiel gegen die U21 von YB am Samstag ab 16 Uhr im Livestream Am Samstag spielt der SC Brühl auswärts gegen die U21 der Young Boys. Die Berner haben zuletzt in der Promotion League dreimal hintereinander verloren. Die St.Galler sind derweil seit elf Partien ohne Niederlage. Welche Serie setzt sich fort?

In der 28. Runde führt die Reise des SC Brühl heute nach Bern ins Stadion Wankdorf. Dort soll es weitere Punkte für Brühl geben, das seit elf Spielen nicht mehr besiegt wurde.

Das Spiel im Live-Stream:

Der Gegner: Die U21 der Young Boys ist eine sehr junge und dynamische Truppe, reich besetzt mit blitzschnellen und technisch starken Talenten. Den Platz im Mittelfeld der Tabelle in der Promotion League haben sich die Berner redlich verdient. Allerdings haben die Young Boys in den vergangenen drei Spielen dreimal verloren mit einem Torverhältnis von 1:11, was wohl damit zu tun hat, dass die besten Akteure mittlerweile in der ersten Mannschaft spielen.

Die personelle Situation: Brühl kann mit einem breiten Kader nach Bern reisen. Einzig Verteidiger Sanijel Kucani fehlt gesperrt.

Jan Wörnhard und der SC Brühl haben einen Lauf: Seit elf Partien sind die St.Galler unbesiegt. Bild: Michel Canonica

Der Matchtipp: Das Hinspiel gegen YB sei für sein Team wohl das intensivste Spiel der Vorrunde gewesen, erinnert sich Brühls Trainer Denis Sonderegger ans 0:0 vom Herbst im Paul-Grüninger-Stadion. Spannend und «mit brutalem Tempo», wie er sagt. Wenn nun Brühl die aktuelle Schwäche der Berner U21 ausnutzen kann, dürfte es für einen 2:0-Sieg reichen.

Die Anspielzeit: Young Boys II – Brühl, Samstag, 16 Uhr, Stadion Wankdorf, Bern.

