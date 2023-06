Promotion League Der SC Brühl plant weiter mit Trainertalent Sonderegger Die Stadtsanktgaller gehen mit dem selben Trainerteam in die kommende Saison.

Auch in der kommenden Saison leitet der 31-jährige Denis Sonderegger den SC Brühl an. Michel Canonica / TAGBLATT

Auch in der kommenden Promotion-League-Saison wird der SC Brühl denselben Coach an der Seitenlinie haben: Denis Sonderegger. Seit zwei Jahren leitet der erst 31-jährige Rheintaler die Stadtsanktgaller an, mit ihnen hat das Trainertalent schon Höhen und Tiefen erlebt: Mit der Abstiegsrunde 2021/22, mit der tollen Rückrunde in jüngst zu Ende gegangenen Spielzeit.

Sonderegger gilt als ambitioniert. Er ist im Besitz des A-Diploms und möchte im kommenden Jahr mit der Ausbildung zur Uefa-Pro-Lizenz beginnen. Bei Brühl kann er zudem weiterhin auf die Dienste seines Assistenten zählen, Alex de Freitas, der 2008 damals als Spieler zum Klub kam. Ebenfalls wird Daniel Manser dem Verein als Goalietrainer erhalten bleiben.