Promotion League Der SC Brühl kommt im Wankdorf dreimal zurück und sichert sich ein 3:3 Der SC Brühl holt beim 3:3-Unentschieden in der Promotion League gegen die U21 der Young Boys dreimal einen Rückstand auf. Am Ende vergeben die St.Galler gar noch den möglichen Sieg.

Brühls Stürmer Angelo Campos trauert einer vergebenen Möglichkeit nach. Bild: Michel Canonica

In einer jederzeit unterhaltsamen und torreichen Partie trennten sich der YB-Nachwuchs und der SC Brühl im Berner Wankdorf 3:3 unentschieden. Die Frage lautete am Ende: Soll man sich über den späten Brühler Ausgleich in der 87. Minute mehr freuen oder über die drei verpassten Torchancen in der Nachspielzeit mehr ärgern?

Die Startphase verlief ausgeglichen, YB hatte mehr Ballbesitz, trug dem Ball viel Sorge, aber die St.Galler wirkten mit ihren schnellen Kontern viel gefährlicher und agiler. Ausgerechnet während einer Druckphase der Brühler mit einem Lattenschuss von Angelo Campos, erzielten die Berner im Anschluss an einen Corner durch ein unglückliches Eigentor das 1:0. Campos glich nur vier Minuten später zum verdienten 1:1 aus. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer. Postwendend erzielten die Berner das 2:1. Torhüter Christian Leite zögerte beim Herauslaufen etwas und kam schliesslich einen Tick zu spät. Doch noch vor der Pause glich Marin Cavar nach einer Standardsituation im Nachschuss zum 2:2 aus.

In der zweiten Halbzeit war Brühl die dominierende Mannschaft, doch im Abschluss wirkten die Gäste nicht mehr so effizient wie in den vergangenen Partien. Im Gegenteil, nach einem Foul von Cavar im Strafraum gerieten sie nach dem Penaltytor von Captain Théo Goillard zum dritten Mal mit 2:3 in Rückstand. In der 88. Minute kamen die St.Galler durch ein Berner Eigentor nach einem Angriff über die linke Seite zum 3:3-Ausgleich. Der Rest der Partie stand mit drei Torchancen und einem Lattenkopfball von Campos ganz im Zeichen eines Brühler Sturmlaufs. Viel Abschlusspech verhinderte einen durchaus verdienten Auswärtssieg.

Das Cornerverhältnis von 9:3 zugunsten Brühls sagt einiges über den Spielverlauf aus. Nach zwölf Spielen ohne Niederlage empfangen die Brühler am Mittwochabend um 20 Uhr den Tabellendritten Cham im Paul-Grüninger-Stadion.

Young Boys II – Brühl 3:3 (2:2)

Wankdorf – 100 Zuschauer – Sr. Minder.

Tore: 28. Eigentor 1:0. 31. Campos 1:1. 34. J. De Donno 2:1. 39. Cavar 2:2. 60. Golliard (Penalty) 3:2. 88. Eigentor 3:3.

Young Boys II: Castro; Rüegg (24. Näf), Henchoz, Seiler, Jungo; Jakob, Buljan, Golliard, G. De Donno (67.Lüthi), Appia (78. Schläppi), J. De Donno.

Brühl: Leite; Wörnhard, Cavar, Demhasaj (53. Parente), Capozzi; Holenstein (64. Stadler), Neitzke, Dorta, Mihajlovic (82. Clément), Di Nucci (64. Bajrami); Campos.

Bemerkungen: Brühl ohne Kucani (gesperrt); YB ohne Rhodes (gesperrt). – Verwarnungen: 10. Appiah (Schwalbe), 37. G. De Donno, 48. Mihajlovic, 57. Holenstein, 70. Näf, 81. Jakob, 85. Parente, 93. Schläppi.