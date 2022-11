Promotion League Der SC Brühl besiegt YF Juventus dank Doppeltorschütze Felipe Dorta Zum Hinrundenabschluss gewinnt der SC Brühl am Samstag auswärts beim SC YF Juventus mit 2:1. Als Doppeltorschütze zeichnete sich der Mann des Spiels, Felipe Dorta, aus.

Der Brühler Felipe Dorta (vorne), hier in einem Spiel gegen den Nachwuchs des FC St.Gallen, trifft gegen Juventus doppelt. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Die letzte Möglichkeit in diesem Jahr, noch einmal einen Vollerfolg zu landen, bot sich dem SC Brühl am Samstag auswärts beim SC YF Juventus. Es waren die Brühler, welche den besseren Start erwischten. Nach weniger als zehn Minuten traf Stadler nur die Latte und Sekunden später wurde ein Schuss von Felipe Dorta vom Zürcher Schlussmann Baumann pariert. Es war Dorta, welcher in der Folge des Spiels zum Mann des Spiels avancierte: aktiv, wirblig und immer wieder mit guten Aktionen.

Aber der Reihe nach, denn in Führung gehen konnten die Hausherren. Nach 34 Minuten war es Janett, welcher von einem Fehler im Brühler Aufbauspiel profitieren konnte. Die Führung hielt jedoch nur gerade zwei Minuten. Einen Handselfmeter konnte Felipe Dorta sicher verwandeln. In der Folge flachte die Partie etwas ab, ohne wirklich gefährlichen Aktionen auf beiden Seiten. Sinnbildlich für die aktuelle Offensivschwäche der Kronen war, dass auch der zweite Treffer mittels Penalty fiel. In der 78. Minute scheiterte Dorta jedoch noch mit seinem ersten Versuch an Baumann, beim Nachschuss war er aber machtlos. Bei diesem 2:1 für den SC Brühl blieb es bis zum Schluss, auch weil Alban Berisha noch einen Schuss von Tanzillo tief in der Nachspielzeit parieren konnte.

Die Kronen können sich also mit einem 3er und einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden. Im neuen Jahr wartet dann wieder viel Arbeit auf die Herren von Denis Sonderegger, um das Saisonziel zu erreichen: Nämlich möglichst schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.

SC YF Juventus – SC Brühl 1:2 (1:1)

Juchhof, 150 Zuschauer

Tore: 34. Janett 1:0, 36. Dorta 1:1, 78. Dorta 1:2.

YF Juventus: Baumann; Von Niederhäusern, Nezaj, Tonbul, Miranda (46. Jungi); Heini (84. Belocco); Janett, Arghandewall (81. Tanzillo), Relucio, Kramer (74. Ouedraogo); Camara.

Brühl: Berisha; Kucani, Neitzke, Capozzi, Wörnhard; Stadler, Holenstein; Mihajlovic, Di Nucci (72. Lovakovic), Bajrami (59. Campos); Dorta (89. Talic).

Verwarnungen: 40 Miranda (Foul), 49. Holenstein (Foul), 61. Janett (Foul), 76. Wörnhard (Foul).

Bemerkungen: Brühl ohne Bekteshi, Rosalen, Zulic (alle verletzt) und Demhasaj (gesperrt). – 8. Lattenschuss Stadler.