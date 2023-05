Promotion League Brühl zeigt Charakter nach Verweigerung der Lizenz und siegt verdient zum Saisonabschluss Gegen den Nachwuchs des FC Zürich gelingt den Brühlern zum Saisonabschluss einen 2:1-Sieg. Damit beenden sie die Promotion-League-Saison auf dem siebten Platz - und spielen im Cup in der Hauptrunde.

Jan Wörnhard gelingt gegen den Zürcher Nachwuchs das 1:0. Bild: Michel Canonica

Nach der Nichterteilung der Lizenz war die gesamte Brühler Mannschaft am Tag vor dem Schlussspiel sehr enttäuscht. Umso höher ist der Sieg in dieser Kehrauspartie gegen die zweite Mannschaft des FC Zürich einzuschätzen. Trainer Denis Sonderegger gelang es trotz schlechten Voraussetzungen, die Mannschaft gut auf die Zürcher einzustellen. Die Brühler starteten besser in die Partie und Torschützenkönig Angelo Campos und Felipe Dorta verpassten das 1:0 nur ganz knapp. In der Folge flachte die Partie etwas ab.

In der 32. Minute zog sich Dario Stadler in einem Laufduell eine Zerrung zu. Der Zürcher Angreifer schoss so freistehend aufs Tor. Doch Alban Berisha rettete mit einer herrlichen Parade zur Ecke. Bis zum Halbzeitpfiff gab es kaum mehr prickelnde Torszenen, so dass das 0:0 durchaus in Ordnung ging.

Brühler qualifizieren sich für die erste Cup-Hauptrunde

Wie so oft in dieser Rückrunde kamen die Brühler wie verwandelt aus der Kabine. Sie dominierten den Gegner immer deutlicher. Bereits nach drei Minuten schoss Aussenverteidiger Jan Wörnhard mit einem satten Schuss das 1:0. Die Zürcher hatten Mühe, den Brühlern Paroli zu bieten. Doch völlig aus dem Nichts heraus trafen die Gäste bei einem der seltenen Gegenstösse den Pfosten. Die Reaktion der Platzherren blieb nicht aus. Der eingewechselte Sandro di Nucci startete zu einem eindrücklichen Solo, vernaschte gleich zwei Verteidiger und traf mit seinem platzierten Schuss in die entferntere Ecke zum vorentscheidenden 2:0. Zürich zeigte nur wenig Reaktion. In der 88. Minute kam doch nochmals etwas Spannung auf, als Mihael Stefanovic mit einem herrlichen Sonntagsschuss das 1:2 Anschlusstor erzielte. Die Brühler wurden dadurch aber nicht nervös, ja der eingewechselte Logan Clément erzielte sogar noch das vermeintliche 3:1; doch der Schiedsrichter entschied richtigerweise auf Offside.

Die Brühler haben damit eine ausgezeichnete Rückrunde mit einem weiteren Sieg abgeschlossen Dabei darf nicht vergessen werden woher die Brühler in der Vorrunde und der letzten Saison kamen. Da war man noch in akuter Abstiegsgefahr. Bleibt zu hoffen, dass ein grosser Teil der Mannschaft beisammen bleibt. Dann darf man mit dem gleichen Trainer einiges erhoffen. Die Brühler haben sich damit mit dem siebten Schlussrang zum ersten mal seit drei Jahren wieder für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups qualifiziert.

SC Brühl – FC Zürich II 2:1 (0:0)

Paul-Grüninger-Stadion; 622 Zuschauer; Sr. T. Thies

Tore: 47. Wörnhard 1:0; 57. Di Nucci 2:0; 88. Stefanovic 2:1.

SC Brühl: Berisha; Kucani, Cavar, Capozzi, Wörnhard; Neitzke (63. Prokopic), Holenstein, Stadler (36. Di Nucci) Mihajlovic (46. Bajrami); Campos (76. Bekteshi), Dorta (63. Clément).

FC Zürich II: De Nitti; Hodza (72. Fischer), Denoon (63. Stefanovic) Sauter, Guzzo; Ligue (63. Janko) Reichmuth (81 Rodriguez), Holcbecher, Gloor; Bajrami, Hanke ( 81. Morina).

Bemerkungen: Brühl ohne Demhasaj (gesperrt)

Verwarnungen: 45. Neitzke; 92. Stefanovic