Vor Luzern – St.Gallen «Ich lasse es nicht zu, dass dieses Team schlecht geredet wird»: Wie der FCSG mit der Krise umgegangen ist und welches Wort keiner mehr in den Mund nehmen will

Der FC St.Gallen hat mit dem 6:1 gegen Basel die schwerste Krise seit zwölf Jahren beendet. Am Samstag will er in Luzern nachlegen, um doch wieder von Europa träumen zu dürfen. Trainer Peter Zeidler erwartet ein «gutes Fussballspiel».