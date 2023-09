Promotion League Brühl trifft daheim auf den St. Galler Cupschreck – erleben Sie die Partie in unserem Livestream Am Samstag, 30. September, gastiert Delémont im Paul-Grüninger-Stadion. Das ist die Mannschaft, die den FC St. Gallen im Cup ausbootete. Verfolgen Sie die Partie in unserem Livestream.

Silvio (links) im Cupmatch der Brühler gegen Lausanne-Sport. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

In der Promotion League steht die neunte Runde auf dem Programm. Für Brühl ist Delémont «Neuland», wie Trainer Denis Sonderegger sagt: «Sie spielen einen offensiven und euphorischen Fussball und sie haben einige sehr gute französische Fussballer in ihren Reihen.»

Hier geht es zum Livestream des Spiels: SC Brühl SG SC Brühl 0 SR Delémont SR Delémont 0 16:00

Brühl spielt gegen einen starken Aufsteiger

Der Gegner: Die SR Delémont hat man in St. Galler Fussballerkreisen spätestens zur Kenntnis genommen, als sie den FC St. Gallen aus dem Cup eliminiert hat. Bis im Sommer noch in der 1. Liga Classic, spielen die Jurassier einen erfrischend offensiven Fussball und belohnen sich dafür mit einem guten sechsten Platz in der Tabelle der Promotion League.

Die personelle Situation: Seit Mittwoch ist wenig passiert: Dario Stadler und Asllan Demhasaj fehlen weiterhin verletzt, noch fraglich ist der Einsatz von Bung Tsai Freimann.

Der Matchtipp: Fast wären die Brühler in die Krise geschlittert, doch dann setzten sie am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Cham zu einem beispiellosen Steigerungslauf an. 4:1 hiess es am Schluss für Brühl. Wenn ihnen zum Schluss der englischen Woche nicht die Puste ausgeht und wenn sie den Elan vom Mittwoch mitnehmen, gibt es gegen Delémont ein 3:1.

Die Anspielzeit: SC Brühl – SR Delémont, Samstag, 30. September, 16 Uhr, Paul-Grüninger-Stadion, St. Gallen.