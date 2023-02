Promotion League Brühl trägt am Samstag das erste Heimspiel des Jahres aus – zu Gast ist ein Aufstiegskandidat Die Rückrunde hat für Brühls erste Mannschaft gut begonnen, mit einem 4:1-Sieg vergangenen Samstag in Bavois. Nun kommt diesen Samstag mit Étoile Carouge ein «harter Brocken» ins Paul-Grüninger-Stadion.

Hier geht es zum Livestream der Partie: SC Brühl SC Brühl 0 Etoile Carouge FC Etoile Carouge 0 16:00

Der Gegner: Étoile Carouge möchte gerne aufsteigen, das ist ein offenes Geheimnis. Allerdings sind die Genfer am vergangenen Samstag mit einer 1:3-Niederlage gegen die U21 des FC Zürich recht glücklos in die Frühlingsrunde gestartet. Dennoch mischt die Mannschaft von Trainer Thierry Cotting vorne in der Tabelle mit, aber dicht bedrängt von diversen Mitbewerbern.

Gegen den FC Bavois ging der SC Brühl am letzten Samstag mit einem 4:1-Sieg vom Platz (im Bild Slobodan Mihajlovic). Ob das ein Versprechen für die Frühlingssaison war? Bild: Kurt Frischknecht

Die personelle Situation: Jan Wörnhard hat vier gelbe Karten kassiert und sitzt heute die Sperre ab. Immer noch verletzt sind Dario Stadler und Felipe Dorta. Mittelfeldstratege André Neitzke holte sich in Bavois einen blauen Fuss, sein Einsatz ist deshalb noch fraglich.

Der Matchtipp: Brühl hat beim 4:1-Sieg in Bavois viel Selbstvertrauen getankt. Aber Étoile Carouge liegt den St. Gallern nicht, die Mannschaft ist stark und nach dem Dämpfer gegen Zürich sind die Spieler wohl bis in die Zehenspitzen motiviert. Das dürfte zu einem munteren Schlagabtausch führen, zu diversen Toren und am Schluss zu einem 2:2.

Die Anspielzeit: Brühl – Étoile Carouge, Samstag, 25. Februar 2023, 16 Uhr, Paul-Grüninger-Stadion, St.Gallen.