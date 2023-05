Promotion League Brühl empfängt im letzten Saisonspiel den FC Zürich II – das Spiel am Samstag ab 16 Uhr im Livestream Sportlich geht es für den SC Brühl in der Promotion League um nichts mehr. Dennoch möchten die St.Galler die Saison mit einem weiteren Höhepunkt abschliessen. Brühl gegen Zürich II am Samstag ab 16 Uhr im Livestream.

In der letzten Runde der Promotion League geht es für den SC Brühl nach dem negativen Lizenzentscheid sportlich um nichts mehr. Die Stadtsanktgaller werden auch die kommende Saison in der Promotion League verbringen. Nichtsdestotrotz soll das Heimspiel gegen Zürich II noch einmal ein Höhepunkt dieser Saison werden, bei der zu Beginn einzig der Ligaerhalt das Saisonziel war. «Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt und mit Angelo Campos den voraussichtlichen Torschützenkönig der Promotion League in unseren Reihen. Jetzt wollen wir am Samstag noch einmal einen positiven Eindruck hinterlassen», sagt Brühls Trainer Denis Sonderegger.

Das Spiel im Live-Stream: SC Brühl SC Brühl 0 FC Zürich II FC Zürich II 0 16:00

Der Gegner: Zürich II ist ein solides U21-Team, das es geschafft hat, während der ganzen Saison weder je einen Aufstiegsplatz noch einen Abstiegsplatz zu belegen. In den mittlerweile 33 Spielen dieser Saison war Zürich II meist im hinteren Mittelfeld anzutreffen, zurzeit auf dem zwölften Rang.

Brühls Angelo Campos (links) führt die Torschützenliste der Promotion League mit 24 Treffern an. Michel Canonica

Die personelle Situation: Wieder hat Trainer Denis Sonderegger die Qual der Wahl. Es fehlen im grossen Kader einzig Asllan Demhasaj mit einer Gelb-Sperre und Etienne Parente aus gesundheitlichen Gründen.

Der Matchtipp: Brühl lieferte am vergangenen Samstag in Rapperswil-Jona einen wahren Krimi, lag zuerst 0:2 im Rückstand, stellte dann innert einer Viertelstunde auf 3:2 und unterlag am Schluss mit 3:4. Brühl verlor damit auch sportlich den Barrage-Platz an Rapperswil oder Étoile Carouge. Doch die Mannschaft lässt sich nicht entmutigen und gewinnt zum Saisonschluss mit 2:0.

Die Anspielzeit: SC Brühl – Zürich II, Samstag, 16 Uhr, Paul-Grüninger-Stadion, St. Gallen.

Verfolgen Sie alle Spiele Ihres Lieblingsklubs aus der Promotion League sowie aus der 1. Liga Classic im Livestream. Zusätzlich erhalten Sie mit Ihrem Abo einen kompletten Rückblick sowie Videos der Höhepunkte aus den einzelnen Partien.