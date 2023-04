Promotion League Besio und Cavegn treffen doppelt für den St.Galler Nachwuchs Der FC St.Gallen II gewinnt in der Promotion League nach einer kämpferischen Leistung gegen den FC Bavois deutlich mit 4:1. Die Highlights im Video.

Der St.Galler Fabrizio Cavegn (links) trifft gegen Bavois zweimal. Bild: Lennart Preiss/ Freshfocus

Die Partie im Espenmoos begann für die Heimmannschaft optimal. In der fünften Minute schickte Fabrizio Cavegen Alessio Besio in die Tiefe, der eiskalt zum 1:0 versenkte. Bavois versuchte zu reagieren und kam immer wieder gefährlich vor das St.Galler Tor.

Doch auch die Gastgeber hatten ihre Gelegenheiten, blieben aber im Abschluss ungefährlich. Zu erwähnen gilt es, dass der Platz im Espenmoos schwer zu bespielen war. Er war tief und holprig, was ein gepflegtes Fussballspiel nicht zuliess.

Bavois drückt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel drückten die Waadtländer auf den Ausgleich, aber auch die besten Chancen liessen sie aus – zum Glück für das Heimteam. Und so konzentrierte sich der Nachwuchs des FC St.Gallen auf das Kontern. Dies wurde in der 59. Minute erstmals belohnt. Wieder war es Cavegen, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und in der Mitte Besio bediente, der nur noch zum 2:0 einschieben musste. In der 65. Minute die Vorentscheidung: Samet Cicek spielte einen sehenswerten Pass in die Tiefe und der wirblige Cavegen vollendete zum 3:0.

Die Partie schien gelaufen zu sein. So schlich sich in der St.Galler Hintermannschaft der Schlendrian ein, was in der 80. Minute Florian Hysenaj zum 1:3 nutzte. St. Gallen II reagierte prompt. Wieder wurde Cavegen lanciert, der in der 83. Minute das vielumjubelte 4:1 erzielte. Mit diesem Sieg sollte der Ligaerhalt geschafft sein.

St.Gallen II – Bavois 4:1 (1:0)

Espenmoos – 170 Zuschauer – Sr. Berchier Logan.

Tore: 5. Besio 1:0. 59. Besio 2:0. 65. Cavegn 3:0. 80. Hysenaj 3:1. 83. Cavegn 4:1.

St.Gallen II: Dumrath; Rohner, Gomes, Schweizer, Rouquette (60. Helg); Konietzke (86. Van der Werff), Jacovic, Lymann (60. Cicek); Krasniqi (60. Figueiredo); Besio (71. Gonzaelz Gomez), Cavegen.

Bavois: Enrico; D. Misic, Ivanov, Bühler, Danner; Bega, Zeneli, Rochat; Hysenaj, Manga (69. Morelli), M. Misic (69. Kadimi).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Beeli, Spari (gesperrt), Bytiyqi (krank), Berisha (verletzt), Wiedermann, Emini, Bötschi (kein Aufgebot), Parente, Rigal, Vogt, Gecaj (U18).