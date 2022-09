Am Samstag um 17 Uhr spielen die Brühler in der Promotion League in Bulle gegen den Aufsteiger. St.Gallens U21 empfängt Chiasso. Wo haben die Gegner ihre Stärken? Wie präsentiert sich die personelle Situation? Wie lauten die Matchtipps? Unser Überblick vor der fünften Runde.