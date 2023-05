Promotion League Ab 17 Uhr im Livestream: Die U21 des FC St.Gallen trifft im Espenmoos auf Biel Am Samstag treten die jungen Espen zu ihrem nächsten Heimspiel an. Der Gegner heisst Biel. Wir zeigen die Partie im Livestream.

Nach dem 2:0-Erfolg in Bulle streben die jungen St.Galler weitere Punkte an, um sich in der Tabelle noch etwas zu verbessern. Am Samstag empfangen sie das deutlich hinter ihnen klassierte Biel. Die Gäste haben am vergangenen Wochenende ein seltenes Erfolgserlebnis gefeiert. Das Heimspiel gegen Kriens gewann die Mannschaft mit 2:1. Es war in der 30 Saisonpartie erst der vierte Sieg für die Seeländer. Ihr Rückstand auf Tabellennachbar St.Gallen beträgt zwölf Punkte.

Das Spiel ab 17 Uhr im Live-Stream: FC St. Gallen II St. Gallen II 0 FC Biel/Bienne Biel/Bienne 0 17:00

