Premiere in St.Gallen Beim 43. Mal siegt erstmals eine Frau: Die Solothurnerin Barbara Schnieper gewinnt am CSIO den Schweizer Cupfinal Mit Barbara Schnieper gewinnt zum ersten Mal eine Amazone den seit 1979 ausgetragenen Schweizer Cupfinal, der im Rahmen des CSIO St.Gallen durchgeführt wurde. Den zweiten Platz belegt Steve Guerdat, Dritter wird Elian Baumann.

Die spätere Cupsiegerin Barbara Schnieper am Sonntagmorgen noch auf Quick Fire. Den Cupfinal gewinnt sie schliesslich mit Judy KM. Claudio Thoma/Freshfocus

Roger Umnus eröffnete mit Louise den vom Fussball inspirierten Cupfinal, bei dem sich die Reiter in den vergangenen zwölf Monaten an verschiedenen nationalen Turnieren qualifizieren konnten.

Der Kurs von Parcoursbauer Gérard Lachat, gespickt mit zwölf Hindernissen, war für dieses Paar wohl eine Nummer zu schwer, es verabschiedete sich mit 29 Strafpunkten und verzichtete auf den zweiten, verkürzten Umgang.

Evelyne Bussmann gibt auf

Ebenfalls aufgeben musste mit Evelyne Bussmann eine der drei Amazonen im Starterfeld. Nach einer Unstimmigkeit vor dem Einsprung in die zweifache Kombination und einem verbundenen Refus gab die Bernerin mit Lorinon d’Aveline CH auf.

Pius Schwizer, der mit sieben Titeln Rekordhalter ist, erwischte es auf Casallino am Schlusssprung und Alain Jufer, der in Elgg seinen Stall hat, verzeichnete mit Illusion zwei Abwürfe.

Der Kurs wird etwas «entschärft»

Alle anderen absolvierten den Kurs, notabene bei besten Bedingungen und im Trockenen ohne jeden Makel. Just nach dem letzten Reiter, GP-Sieger Martin Fuchs mit The Sinner, entlud sich ein Gewitter über dem Gründenmoos und die Organisatoren legten vor der Entscheidungsrunde aus Sicherheitsgründen eine Pause ein.

Die Jury entschied gemeinsam mit dem Parcoursbauerteam den Kurs den Gegebenheiten anzupassen und etwas zu «entschärfen». Somit wurden einige Stangen an heiklen Passagen um fünf bis zehn Zentimeter weiter unten in ihre Halterungen gelegt.

Dem sportlichen Wert tat dies aber keinen Abbruch. Gestartet wurde in umgekehrter Reihenfolge zur Klassierung. Somit eröffnete der Jurassier Alain Jufer. Mit einem Abwurf und insgesamt zwölf Strafpunkten blieb für ihn am Schluss Rang acht.

Annina Züger fällt aus der Entscheidung

Der erste Doppelnuller gelang Elian Baumann mit Clintfino. Der Berner ritt auf Sicherheit, seine Zeit von 56,60 Sekunden war definitiv schlagbar. Gespannt war man auf die erste der beiden verbleibenden Frauen in der Entscheidungsrunde. Die Schwyzerin Annina Züger fiel mit PB Dicannus aber mit zwei Abwürfen aus der Entscheidung.

Steve Guerdat und Double Jeu d’Honvault wollten es wissen, griffen an und blieben ohne Makel. Mit 49,40 Sekunden nahm der Olympiasieger von 2012 Baumann gleich sieben Sekunden ab. Sollte dies zum ersten Titel reichen?

Sowohl GP-Sieger Martin Fuchs als auch Bryan Balsiger mit Don Juan scheiterten. Nun lag es in den Zügeln von Barbara Schnieper und ihrer zwölfjährigen CH-Stute Judy KM.

Die 40-Jährige griff an, konnte in den entscheidenden Momenten Boden gutmachen und siegte unter tosendem Applaus der zahlreich verbliebenen Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. «Ich habe eigentlich schon lange auf den Titel gewartet. Bis jetzt war ich zweimal Zweite. Der Sieg war mein Ziel, darum habe ich auch mein schnellstes Pferd gewählt», so die Solothurnerin. Und weiter:

«Als ich gehört habe, dass noch nie eine Frau gewonnen hat, habe ich gedacht, ich will die erste sein. Das es nun aufgegangen ist, macht das ganze umso spezieller.»

Weil die Wetterprognosen für den Sonntagnachmittag schlecht waren, hatten die Organisatoren das Jagdspringen und den Cupfinal auf den späten Vormittag und den frühen Nachmittag vorgezogen.

Am Montag wird der Nationenpreis ausgetragen. Der erste Umgang beginnt um 14.30 Uhr, der zweite Durchgang um 16 Uhr.