Fussball Vor dem YB-Spiel spricht FCSG-Trainer Zeidler über Geubbels: «Wenn er die Entwicklung fortsetzt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis er trifft» Peter Zeidler und Lawrence Zigi sprechen an der Medienkonferenz über das Meisterschaftsspiel gegen die Young Boys vom Mittwochabend, über die Probleme im Sturm und das Verhältnis mit Cedric Itten.

Peter Zeidler beobachtet das Spiel gegen GC. Vor dem Spiel gegen YB sagt er: «Wir müssen top spielen, um überhaupt einen Chance zu haben.» Bild: Marc Schumacher

17'000 Tickets hat der FC St.Gallen am Tag vor dem Spitzenspiel gegen die Young Boys bereits verkauft. Am Mittwochabend um 20.30 Uhr ist Anpfiff und die St.Galler werden alles tun, um dem besten Team der Schweiz Punkte abzuknöpfen.

Die Zeichen für ein hart umkämpftes, emotionales Super-League-Spiel stehen gut. Und wenn der FC Zürich gegen die Grasshoppers stolpert und die Ostschweizer gegen YB gewinnen, dann könnte der FC St.Gallen am Mittwoch gar neuer Leader sein.

Zur Pressekonferenz am Dienstag erscheinen Peter Zeidler und Lawrence Ati Zigi. Seit Zeidler den FC St.Gallen trainiert gab es zwischen YB und dem FC St.Gallen 85 Treffer in 21 Spielen. Dieser Toreschnitt ist ligaweit unerreicht. Goalie Zigi sagt: «YB hat gute Stürmer, doch wir werden hinten gut spielen.»

Vor drei Wochen hat Zigi sich mit seinem Heimatland Ghana für den Afrika-Cup qualifiziert. «In unserer Kultur ist es normal, dass wir nach so einem Erfolg singen und tanzen», sagt er. Jetzt liege der Fokus aber auf dem Gegner vom Mittwoch.

YB schoss in dieser Saison (mit dem FC Winterthur) am meisten Tore. Einer der Berner Goalgetter ist Jean-Pierre Nsame. Dieser erzielte auch gegen Zigi schon mehrere Tore. Zigi, der an dieser Pressekonferenz ausnahmslos auf Deutsch antwortet, sagt: «Nsame ist gut, ich kenne ihn auch persönlich, aber ich bin bereit.»

Steht am Mittwoch wieder zwischen den Pfosten: Lawrence Ati Zigi. Bild: Marc Schumacher

Zigis prägendster Moment gegen YB passierte im Jahr 2020. Damals parierte er einen Penalty in der letzten Spielminute. Der Penalty wurde allerdings wiederholt, da er beim Schuss zu weit vorne stand. Den zweiten Versuch verwandelten die Berner zum 3:3. «Das war ein spezielles Erlebnis», sagt er heute.

Wenn der FC St.Gallen am Mittwoch gegen YB punkten will, müssen Tore her. Zeidler sagt: «Klar, wir tun uns mit dem Erzielen von Toren noch schwer.» Es gehe darum, mehr Chancen zu kreieren. Daran arbeite man.

Zeidler glaubt an Geubbels, Mambimbi und Schubert auf der Bank

Ob Zeidler am Mittwoch personelle Änderungen in der bisher trägen Angriffslinie vornehmen wird, steht noch nicht fest. Was Zeidler aber verrät: «Es geht klar in die Richtung, dass Felix Mambimbi und Fabian Schubert von der Bank kommen werden. Es ist für beide die beste Möglichkeit, der Mannschaft zu helfen.»

Und Zeidler ist sich auch bewusst, dass Stürmer Willem Geubbels von vielen kritisiert wird. «Er ist Mittelstürmer, da schauen natürlich viele auf seine Statistik und die ist nicht grandios.» Der 22-jährige Franzose erzielte in dieser Spielzeit in sieben Startelfeinsätzen nur ein Tor.

Im Training mache Geubbels aber einen sehr positiven Eindruck, sagt Zeidler. Er werde immer besser. «Wenn er die Entwicklung fortsetzt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis er auch trifft. Wir glauben fest daran. Es liegt aber an ihm, es umzusetzen.»

Spielte bisher unter den Erwartungen: Willem Geubbels. Bild: Keystone

Zum Spiel gegen die Berner sagt Zeidler: «Wir müssen top spielen, um überhaupt eine Chance zu haben.» YB sei die unbestrittene Nummer eins im Schweizer Fussball. Das mache die Partie reizvoll. Zeidler erwähnt, dass es gegen die Young Boys über 90 Minuten eine Leistung brauche, wie sie in der zweiten Halbzeit gegen GC ansatzweise zu sehen war.

Und dann ist da noch Cédric Itten. Der ehemalige St.Galler kommt am Mittwoch in den Kybunpark, um Tore zu erzielen. Dabei hat Zeidler eine besondere Beziehung mit Itten. Der Trainer sagt: «Er hat bei uns den Durchbruch geschafft.» Was ihn danach freute ist, dass Itten ihm nach seiner Zeit in St.Gallen ein Nati-Trikot schenkte. Doch dann sagt Zeidler: «Wir werden am Mittwoch alles tun, damit er nicht zu seinen Aktionen kommt. Für das Spiel ruht die Freundschaft.»