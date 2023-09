Patzer Slapstick Gegentor – Aarau gewinnt in Wil Der FC Wil ist phasenweise überlegen und müssen sich am Ende doch mit 0:2 geschlagen geben. Ausgerechnet dem ehemaligen FCA Torhüter unterläuft dabei ein folgenschwerer Fehler.

Das Anrennen brachte keinen Erfolg - Wil verliert trotz vielen Chancen gegen Aarau. Bild: Gianluca Lombardi

Aarau mit neuem Selbstvertrauen, Wil mit dem ungemütlichen Gefühl einer mehr als vermeidbaren Niederlage. Die Vorzeichen nach den Spielen unter der Woche hätten unterschiedlicher nicht sein können. Es entwickelte sich von Beginn weg eine Partie, in der sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Man sah den Hausherren an, dass sie sich für die Pleite vom Dienstag rehabilitieren wollten.

Den besseren Start in dieses Duell erwischten dann aber die Gäste aus dem Aargau. Bereits in der zweiten Minute mussten die Äbtestädter mit vereinten Kräften einen frühen Rückstand verhindern. Doch fast im Gegenzug kamen dann auch die Gastgeber zur ersten guten Tormöglichkeit. Nach einem Ballgewinn in der Aarauer Platzhälfte konnte Kastrijot Ndau völlig freistehend Flanken. Ebenso viele Freiheiten genoss in der Mitte Nico Maier, dessen Kopfball aber zu wenig platziert war und in den Händen von Marvin Hübel landete.

In der 10. Minute dann die nächste hervorragende Torchance für Wil. Simon Geiger, der kurz danach verletzt vom Platz musste, setzte eine Kopfball knapp vorbei. Das erste Tor in dieser Partie erzielten dann aber doch die Rüebliländer. Shkelqim Demhasaj kam über die rechte Seite in den Strafraum und vollendete souverän in die lange, flache Torecke. Dieser Gegentreffer war nicht zwingend, aber keineswegs unverdient.

Der Unglücksrabe im Tor

Die Gäste brachten diese Führung sicher in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie dann zunehmend in Richtung des FC Wil. Je länger das Spiel dauerte, umso überlegener wurden die Gastgeber. Doch spätestens als Jordan Gele aus zwei Metern den Ball nicht im Tor unterbrachte ahnte man, welches Unheil heute wohl über die Wiler prasseln könnte.

Just in der Phase in der die Ostschweizer nun drückend überlegen waren und die Aarauer dem Ausgleich entgegen taumelten, verteilten die Wiler das Geschenk der Saison. Nicholas Ammeter verlor im eigenen Strafraum den Ball gegen Henri Koide. Dieser bedankte sich mit dem 2:0 für die Gäste und der Entscheidung in dieser Partie.

Das tut den Wilern richtig weh. Diese Niederlage war mehr als nur vermeidbar und darf so nicht zustande kommen. Die Schuld dafür beim Wiler Torhüter zu suchen wäre aber definitiv der falsche Ansatz.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Aarau 0:2 (0:1)

Lidl Arena, Wil: 1807 Zuschauer – SR: Dudic.

Tore: 40. Demhasaj 0:1, 78. Koide 0:2.

Wil: Ammeter; Martic, Montolio (46. Cueni), Geiger (19. Altmann); Dickenmann (85. Staubli), Ndau, Muntwiler, Fernandes; Maier (65. Bahloul), Gele, Appiah (65. Muci).

Aarau: Hübel; Wetz (84. Qollaku), Cvetkovic, Thaler, Conus; Pappoe (70. Schwegler), Jäckle, Avdyli; Fazliu (70. Gjorgjev); Toure (24. Koide), Demhasaj (84. Nije).

Verwarnungen: 54. Appiah, 57. Cvetkovic, 64. Gele, 74. Dickenmann, 88. Thaler.

Bemerkungen: Wil ohne Saho (verletzt), Strübi, Link, Haile-Selassie und Bahtiyari (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Kronig (verletzt), Krasniqi, Derbaci und Kessler (alle nicht im Aufgebot).