Parasport Vier Weltrekorde in drei Tagen: Diese 27-jährige Thurgauerin ist die schnellste Rollstuhlsportlerin der Welt Catherine Debrunner lebt neuerdings als Profi und trainiert im Ausland, weil ihr die Philosophie ausserordentlich zusagt. Auf den Kurzstrecken ist sie seit neustem Serien-Weltrekordhalterin. Nun folgt die Premiere auf der prestigeträchtigen Marathon-Strecke.

Catherine Debrunner feiert ihren Olympiasieg bei den Paralympics im Sommer 2021 in Tokio. Keystone

Wer über die Paralympics spricht, denkt an Marcel Hug oder Manuela Schär. Das Duo symbolisiert den Schweizer Rollstuhlsport dank grosser Erfolge seit Jahren. Doch die Schweiz hat noch mehr zu bieten: eine weitere aktuelle Olympiasiegerin im Behindertensport. Catherine Debrunner gewann vor einem Jahr in Tokio Gold über 400 m und Bronze über 800 m. Der 27-Jährigen gehört die Zukunft. Die im Kanton Luzern lebende Thurgauerin setzt fortan als Neo-Profi voll auf den Sport.

Über welches Potenzial Catherine Debrunner verfügt, zeigte sie am Wochenende beim internationalen Grand Prix «ParAthletics 2022» in Nottwil – so etwas wie die Diamond League der paralympischen Leichtathletik. In drei Tagen gelangen ihr vier Weltrekorde – über die Strecken von 100 m bis 800 m.

Imposant ihr Palmarès über die Paradestrecke 400 m: die Thurgauer Sportlerin des Jahres 2021 ist nicht nur Olympiasiegerin, sie ist auch amtierende Europa- und Weltmeisterin. Letzteres wird sie noch für eine Weile bleiben, denn die Welttitelkämpfe im August in Japan wurden wegen dem Coronavirus frühzeitig abgesagt.

In der Kurve fühlt es sich wie fliegen an

Catherine Debrunner und die 400 Meter waren nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. «Ich mochte diese Strecke lange nicht so richtig», verrät die in Geuensee wohnhafte Ostschweizerin. Die Strecke fühlt sich an wie ein überlanger Sprint, bei dem die Muskeln übersäuern wie wohl bei keiner anderen Distanz.

Erst der WM-Titel 2019 änderte ihre Sicht. Heute sagt sie, wenn sie die Bahnrunde in neuerdings gut 52 Sekunden absolviert, fühle es sich in der Kurve nach 200 Metern «ein wenig an wie fliegen». Auch schätzt Debrunner, dass es die längste Strecke ist, die man in der eigenen Bahn fährt. Es entscheidet einzig die eigene Leistung und keine taktischen Manöver über Sieg und Niederlage.

Definitiv Liebe auf den ersten Blick ist hingegen Catherine Debrunners Liaison mit dem holländischen Leistungszentrum in Papendal. Das Konzept, wonach die olympischen und paralympischen Sportlerinnen und Sportler gemeinsam am gleichen Ort trainieren, hat es ihr angetan.

Um künftig regelmässig in Holland trainieren zu können, hat Catherine Debrunner Ende Januar ihre Teilzeitstelle an einer Primarschule aufgegeben. Archivbild: Photo:roger Gruetter

Im gleichen Stadion trainieren wie Ajla Del Ponte

So trifft die sprachbegabte und weltoffene Schweizerin beim Training auch schon mal auf ihre Landsfrau Ajla Del Ponte, die sich in Papendal mit ihrem Trainer Laurent Meuwly mehrere Monate im Jahr vorbereitet. «Ich bin ein sehr sozialer Mensch und schätze diesen Austausch auch neben der Bahn», sagt die Ostschweizerin.

Auch bei Catherine Debrunner gab ein Trainer den Ausschlag zum Entscheid für Papendal. Eine Sportkollegin aus Holland überredete sie 2019 zu einer Teilnahme im Trainingslager der holländischen Parasportler in Teneriffa. Dort lernte sie ihren heutigen Coach Arno Mul kennen.

Es folgte ein erster zweiwöchiger Besuch in Papendal. Vor den Paralympics trainierte Catherine Debrunner dann einen Monat in Holland, in diesem Frühjahr folgte der bisher längste Aufenthalt. «Auch das Beispiel von Lea Sprunger und Ajla Del Ponte hat mich ermutigt, es zu versuchen», sagt Debrunner.

Profisportlerin bis zu den Paralympics in Los Angeles

Um künftig regelmässig in Holland trainieren zu können, hat die ausgebildete Primarlehrerin Ende Januar ihre Teilzeitstelle an der Schule im aargauischen Waltenschwil aufgegeben. Sie will dem Sport im Hinblick auf die kommenden Paralympischen Spiele 2024 in Paris und 2028 in Los Angeles höchste Priorität einräumen. «Es ist eine einmalige Chance und ich befinde mich im besten Alter», sagt die aufgrund eines Tumors im Rücken seit Geburt gelähmte Athletin.

Das Leben als Profi-Rollstuhlsportlerin ermöglicht der breit abgestützte Support. Neben persönlichen Sponsoren erhält sie Unterstützung von ihrem Sportverband Rollstuhlsport Schweiz, der Sporthilfe, der Schweizer Paraplegiker Stiftung und dem Kanton. Auch die Schweizer Armee gehört bald zu ihren Förderern. Im Herbst 2022 absolviert Catherine Debrunner als erst dritte Person aus dem Behindertensport die Spitzensport-Rekrutenschule in Magglingen.

Wenn Catherine Debrunner im Juni – diesmal für rund drei Monate - erneut nach Holland reist, steht ein neues Projekt im Vordergrund. Die 27-Jährige wagt sich am 25. September in Berlin erstmals auf die Marathon-Strecke – die unangefochtene Königsdisziplin im Rollstuhlsport. Dort gibt es die höchsten Preisgelder und die grösste mediale Beachtung. «Es ist für mich eine reizvolle neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue, vor welcher ich aber auch grossen Respekt habe», sagt Debrunner.

Die gleichen Eindrücke wie die «Fussgänger»

Respekt, weil die Länge des Rennens und die Charakteristik mit Abfahrten und Hausecken Neuland sind. Freude, weil der Marathon zusammen mit Tausenden von Läuferinnen und Läufern stattfindet und die zahlreichen Zuschauer am Streckenrand ihr Energie und Motivation übertragen. An den Bahnwettkämpfen ist man zumeist unter Seinesgleichen.

Dank dem kombinierten Trainingszentrum in Holland und dem Strassenrennen in Berlin erlebt Catherine Debrunner im Sport dieses intensive Gefühl des Miteinanders. Sie ist auf ihre Weise eine Brückenbauerin zwischen der paralympischen und der olympischen Sportwelt.