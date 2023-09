Fussball Niederlage am Genfersee – Aufsteiger Nyon düpiert ideenloses Wil Die Ostschweizer verlieren beim Aufsteiger in die Challenge League 0:2. Die Niederlage ist nicht zwingend, am Ende aber doch verdient. Denn die Gäste agieren zu harmlos.

Wils Stéphane Cueni (rechts) versucht sich gegen einen Nyon-Spieler durchzusetzen. Bild: Gianluca Lombardi

Wer sich in Nyon in eine örtliche Kneipe anstatt ins beschauliche Stadion direkt am Genfersee verirrte, der machte im Wesentlichen nicht viel falsch.

Denn was in der ersten Halbzeit in Nyon geboten wurde, war magere Fussballkost. In den ersten fünf Minuten hatten die Wiler deutlich Oberhand und drängten die Gastgeber zurück.

Ein Spiel wie eine Cuppartie

Das war es dann aber auch schon mit der Wiler Herrlichkeit. Ein langer Ball für die Romands, der gefühlt erste Pass, der überhaupt deren Platzhälfte verliess, fand auf dem rechten Flügel einen Nyon-Spieler. Dieser fackelte nicht lange, flankte zur Mitte und fand dort Dylan Dugourd, der zum 1:0 verwertete.

Das war effizient. Nun entwickelte sich ein Spiel, das irgendwie an eine Cuppartie erinnerte. Der «Kleine» stand hinten rein, der «Grosse» fand keine Mittel. Die Wiler agierten völlig ideenlos.

Nichts war zu sehen vom bekannten Spielwitz. Das Beste am ersten Durchgang war aus Sicht der Ostschweizer vermutlich der Pausenpfiff, dicht gefolgt von Kastrijot Ndaus Showeinlage, als er scheinbar am Kopf getroffen wurde. Zeugen gab es keine.

Die Pause bekam den Wilern nur bedingt gut. Weiterhin liefen die Gäste aus der Ostschweiz völlig ideenlos an und konnten für keine Gefahr vor dem Tor sorgen. Bis zum ersten Abschluss auf das Tor vergingen fast 80 Minuten. Und was zeigten die Gastgeber? Sie waren genau so harmlos, aber eben mit einem Tor mehr auf dem Konto.

Nun kommt der FC Aarau ins Bergholz

Als kurz vor dem Ende auch noch das 2:0 fiel – erneut ein Tor aus dem Nichts – war die Entscheidung gefallen. Es war einer dieser Abende, an denen man wohl noch lange auf einen Treffer der Wiler hätte warten können. Der Auftritt war eines Tabellenzweiten nicht würdig.

Zeit, enttäuscht zu sein, bleibt wenig. Bereits am Freitag geht es weiter, wenn Aarau im Bergholz gastiert. Es wird zugleich ein Wiedersehen mit Alex Frei, der in Wil nicht ohne Nebengeräusche seinen Trainerstuhl geräumt hat. Für die Ostschweizer ein ansprechender Rahmen, um eine Antwort zu liefern.

Nyon – Wil 2:0 (1:0)

Centre Sportif de Colovray – 420 Zuschauer – Sr. Horisberger.

Tore: 5. Dugourd 1:0. 88. Baddy Dega.

Nyon: Omeragic; Strohbach, Sylvestre-Brac, Busset; Gazzetta, Diogo Carraco (63. Baddy Dega), Gaillard (90. Camara), Sawadogo; Escorza (64. Fouley); Dugourd (72. Koré), Gomis (90. Petit).

Wil: Ammeter; Martic, Montolio, Altmann; Dickenmann, Cueni (77. Fernandes), Ndau (67. Ndau), Brahimi (77. Muntwiler); Bahloul (76. Appiah), Muci (89. Bahtiyari), Staubli.

Bemerkungen: Nyon ohne De Pierro (gesperrt), Vumbi, Pedat, Papavasiliou (alle verletzt) und Moreira (nicht im Aufgebot). Wil ohne Maier (gesperrt), Saho (verletzt), Strübi, Link und Haile-Selassie (alle verletzt). – Verwarnungen: 32. Dugourd, 58. Ndau, 71. Gaillard, 73. Busset, 95. Baddy Dega.