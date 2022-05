1. Liga Nach dem Befreiungsschlag im Tessin: Dem FC Gossau fehlt im letzten Saisonspiel noch ein Punkt zum Ligaerhalt Der FC Gossau empfängt am Samstag Freienbach – und benötigt eine erneut gute Leistung, um in der 1. Liga zu bleiben.

Gossaus Lulzim Salija (rechts, im Derby gegen Uzwils Kristian Nushi). Andrea Stalder

Vor der letzten Meisterschaftsrunde vom Samstag – alle Spiele beginnen um 16 Uhr – sieht der Horizont für den FC Gossau wesentlich weniger düster aus als noch vor einer Woche.

Im Heimspiel gegen den im Mittelfeld platzierten Liganeuling Freienbach genügt den Fürstenländern ein Punkt, um sich den Ligaerhalt zu sichern. Das letztklassierte Balzers ist bereits abgestiegen, und gegen den zweiten Abstiegsplatz wehren sich Thalwil, Ticino U21 und Gossau. Der Vorletzte Thalwil liegt dabei zwei Punkte hinter den Fürstenländern und besitzt die wesentlich schlechtere Tordifferenz.

Um Gossau zu überholen, müssten die Zürcher das aktuell doch recht formstarke U21-Team des FC St.Gallen bezwingen. Und auch das U21-Team von Ticino, das gegen das stabile Ensemble aus Wettswil-Bonstetten Aussenseiter ist, liegt aktuell einen Punkt hinter den Fürstenländern zurück.

Gossauer Befreiungsschlag gegen Paradiso

Enorm wichtig war für den FC Gossau vor einer Woche der überraschende 4:1-Sieg gegen Leader Paradiso im Tessin. Noch zur Halbzeitpause belegten die Fürstenländer nach ihrem 0:1-Pausenrückstand virtuell einen Abstiegsplatz, denn sowohl Ticino U21 als auch Thalwil führten in ihren jeweiligen Partien.

Die Tessiner gewannen ihr Spiel in Balzers am Ende auch, während Thalwil seinen 2:0-Pausenvorsprung gegen den heutigen Gossau-Gegner Freienbach nicht verteidigen konnte, sondern – obwohl mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl spielend! – am Ende noch mit 2:3 verlor.

Und dann erzielten für Gossau nach der Pause Nico Abegglen, Quoc Trung Nguyen und zweimal Yannick Stacher gleich vier Treffer und schafften diesen völlig unerwarteten Sieg, der die Situation im Kampf um den Ligaerhalt wesentlich verbessert. Aber noch haben Roland Näf und sein Team nichts erreicht; es braucht ein weiteres Mal eine Parforceleistung.

Der FC Gossau, im Bild mit Filip Degen, hat eine schwierige Saison hinter sich. Andrea Stalder

Freienbach mit drei früheren St.Gallern

Der erwähnte Kraftakt Freienbachs gegen Thalwil zeigt deutlich auf, dass dem FC Gossau heute kein leichtes Spiel bevorsteht. Die von Jürgen Seeberger – früher Schaffhausen, Winterthur und Alemannia Aachen – betreuten Ausserschwyzer werden bis zum letzten Spiel vehement um ihren Platz in der ersten Tabellenhälfte kämpfen.

Wenn man das Kader des heutigen Gossau-Gegners überblickt, findet man ein sehr routiniertes Team mit gut ausgebildeten Spielern. Freienbach ist insbesondere bei Standardsituationen sehr gefährlich. Mit Goalie Lorenzo Lo Russo und Norbert Frrokaj entdeckt man auch zwei Akteure, die je eine halbe Saison für den FC Gossau spielten.

Zusammen mit Marsel Stevic, einst Juniorennationalspieler und vielversprechendes Nachwuchstalent, und Fabio Solimando, der noch in der Saison 2020/21 dem erweiterten Kader des FC St.Gallen angehörte, ist Frrokaj einer von drei beim FC St. Gallen ausgebildeten Akteuren im Team von Seeberger.