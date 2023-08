Nachruf Im Gedenken an Toni Küng, den Appenzeller mit Wurzeln im Aargau Toni Küng hat in Herisau jahrelang ein Fotostudio betrieben und wirkte als Bildautor bei zahlreichen Büchern mit. Seine grosse Leidenschaft gehörte zudem dem Brauchtum. Am 18. Juli ist er nach schwerer Krankheit verstorben. Eine Würdigung seines Wirkens.

Toni Küng-Keiser, 14. Juli 1952 bis 18. Juli 2023. Bild: zvg

In der Herisauer Dorfkirche war am Donnerstag die Gemeinde zur Abschiedsfeier von Toni Küng beisammen. Er wusste um sein Krankheitsbild, über dessen Auswirkungen machte er sich keine Illusionen. Die hohe ärztliche Kunst war überfordert. Am Dienstag, 18. Juli 2023, vier Tage nach seinem 71. Geburtstag, gab der schwerkranke Toni seinen Kampf auf. Er starb in seinem Zuhause an der Buchenstrasse. Wie immer mit Liebe umsorgt von seiner lieben Maya.

Sein Tod verbreitete sich im Dorf wie ein Lauffeuer. Eine ausserordentliche, geschätzte Persönlichkeit verliess uns für immer. «Ich bereiste die Welt und genoss die Liebe. Das Leben meinte es gut mit mir.» In der Traueranzeige zog der Verstorbene selbst eine Bilanz seines Lebens. Viele, die ihn näher kannten, können diese Einschätzung nur unterschreiben.

Lehre bei «Foto Windler» gemacht

Toni Küng, der Appenzeller mit Wurzeln im Aargau, eröffnete am

1. Oktober 1987 in Herisau das Studio für Fotografie. Der Jubilar ist freilich nicht erst in diesem Jahr Appenzeller geworden. Seine zweite Heimat entdeckte der Aargauer weit früher. Wie oft erzählte er seinen Freunden gerne über seine Vergangenheit.

Die Kunstgewerbeschule Zürich wollte er besuchen, und er gehörte zu jenen zehn Prozent der Kandidierenden, welche die Prüfung bestanden hatten. Doch daraus wurde nichts. Die Mutter legte ihr Veto ein. Nicht dass sie dem zweitjüngsten Spross der grossen Küng-Familie diese Ausbildung missgönnt hätte. Zu gross und zu einseitig verteilt wäre die finanzielle Last gewesen, um einem der zehn Kinder diese kostspielige berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Wie alle andern Geschwister hatte auch Klein Toni eine ordentliche Lehre zu absolvieren. Und eine glückliche Fügung war, dass in Herisau ein Schwager lebte, der von Werner Schoch das Fotofachgeschäft erwerben konnte. «Foto Windler» öffnete dem jungen Aargauer die Türen.

1987 erfolgte der Sprung in die Selbstständigkeit

Bei Willi Windler erlernte er 1969 das Handwerk von Grund auf. Toni Küng erinnert sich, wie er in den ersten Jahren die Leute mit der Holzkamera porträtierte. Die epochale Entwicklung der Analog- und später der Digitalfotografie hinterliess bei ihm Spuren. Porträtaufnahmen, Passbildli, Hochzeitsreportagen und Schulfotos gehörten zum beruflichen Standard. Doch der junge Fotograf suchte neue Herausforderungen, und der Weg führte ihn wie oben ausgeführt am 1. Oktober 1987 zur Selbstständigkeit. Die Werbe- und Industriefotografie öffnete ihm ein neues, anspruchsvolles Betätigungsfeld.

Als einer der ersten Fotografen arbeitete er mit dem komplexen Digitalsystem und immer mehr Agenturen in der weiteren Region hatten im Studio für Fotografie in Herisau den kompetenten Geschäftspartner gefunden. Er hatte die Gedanken und Bedürfnisse der Werber bildlich umzusetzen und so hielt er sich seither oft in Gewerbe- und Industriebetrieben auf.

Doch besonders stolz war Toni Küng, dass er schon als junger Berufsmann bei 21 Büchern als Bildautor mitwirken durfte – seine drei eigenen Bücher «Appenzellerland im Wandel der Zeit», «herisau.ch» und «Leben und Arbeiten im Appenzellerland» nicht mitgezählt.

Viele Auslandsreisen gemacht

Neben dem soliden Handwerk blieb bei Toni Küng das künstlerische Talent nicht verborgen, und von seinem Lehrmeister geerbt hatte er auch die Liebe zum Appenzeller Brauchtum und zu den traditionellen Herisauer Festanlässen. Nichts blieb dem Fotografen Küng unentdeckt und zu all diesen Bräuchen empfand er eine glühende Leidenschaft: das Silvesterchlausen (die wüsten Chläuse möglichst im Schneesturm), Alpfahrten, Sennenfeste, Vechschauen, Appenzeller Landschaftsbilder allgemein. Der Aargauer kannte und liebte seine zweite Heimat mehr als manch Ur-Appenzeller und dank Internet fanden Heimwehappenzeller aus aller Herren Länder Zugang zum künstlerischen Schaffen des Herisauers.

Doch nicht allein das Land der Appenzellerinnen und Appenzeller faszinierte ihn. Wie gerne erzählte der Toni kraft seines Berufs von den vielen schönen Begegnungen mit Menschen, ob Schulkind oder Direktor, denen er gleichermassen auf Augenhöhe mit Respekt begegnete und er diese Verbundenheit täglich zu spüren bekam. Auch die Auslandsreisen mit seiner Maya gehörten oft zu seinem Freizeitprogramm.

Fotostudio gezügelt

Ans Nichtstun dachte Toni Küng nach Erreichen seines Pensionsalters nicht. Zu sehr war er engagiert bei seinen langjährigen, zufriedenen Kunden und zu sehr spürte er den Rückhalt, die Freude an seinen Bildern in der Bevölkerung. Vor wenigen Monaten zügelte er sein Fotostudio vom Wiesental zu sich nach Hause an der Buchenstrasse, wo er seine Liebe zum Beruf weiter pflegen konnte. Leider nur für wenige Monate. Zu früh ist er von uns gegangen. Doch viele werden Toni Küng in bester Erinnerung behalten.