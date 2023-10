Motorsport Jung und schnell: 16-jähriger Thurgauer Pilot wird Europameister mit dem Seitenwagen Remo Käser aus Schweizersholz gewinnt mit Beifahrer Cornelio Dörig aus Sevelen den EM-Titel im Motocross. Auch WM-Punkte errang das Ostschweizer Team in dieser Saison schon.

Remo Käser (links) und Cornelio Dörig holen den Europameistertitel in die Ostschweiz Bild: zVg

Remo Käser war in der Vergangenheit mit seinem 14-jährigen Bruder Luca unterwegs. Dieser musste jedoch in der Saison 2023 eine Pause einlegen. So machte sich der Schweizersholzer auf die Suche nach einem temporären Beifahrer. Nach einem ersten Training im November 2022 fand er diesen in Cornelio Dörig aus Sevelen. Gemeinsam ging es im Winter nach Italien zum Training auf dem Seitenwagen. So wuchsen die beiden Ostschweizer zu einem eingespielten Team zusammen. Daneben durfte natürlich auch das körperliche Training nicht vernachlässigt werden.

Hervorragender Saisonstart

Der erste grössere Wettkampf für das neue Team war das EM-Rennen in der Schweiz. Käser und Dörig sicherten sich mit den Rängen drei, eins und eins den Tagessieg. Im letzten Lauf fuhren sie vom letzten auf den ersten Rang. Damit machten sie gleich auch ihre Ambitionen auf den Titel klar.

Kurz darauf fand das erste Schweizer Meisterschaftsrennen statt. Käser und Dörig kamen auf den zweiten Rang, wobei sie mit dem WM-erfahrenen Team Marco Heinzer und Ruedi Betschart gut mithielten. Dies gab den Ostschweizern Aufschwung für das erste WM-Rennen. Erst ab 16 Jahren darf man in der WM der Seitenwagen starten. Remo Käser zählt zu den jüngsten Piloten und kämpft mit Cornelio Dörig gegen erfahrene Piloten auf anspruchsvollen Strecken.

WM Punkte in Frankreich

In Kramolin in Tschechien erlebten Käser/Dörig ihre Feuertaufe auf der höchsten Stufe. Mit Rang fünf in ihrer Gruppe qualifizierten sie sich souverän für die Wertungsläufe und durften sich als zehntes Gespann den Startplatz aussuchen. Aber die Veranstaltung musste aufgrund eines Todesfalls vorzeitig abgebrochen werden. So mussten Käser und Dörg noch warten auf ihr erstes WM-Rennen. In Brou in Frankreich gab es die nächste Chance. Mit WM-Rang zehn im zweiten Lauf fuhren sie mitten in die Weltelite.

Glück im Unglück

Im Sommer ging es für Käser und Dörig nach Strassbessenbach an die WM. In Deutschland mussten sie einen Dämpfer einstecken. Gut rangiert, stürzten sie. Remo Käser brach das Schlüsselbein, Cornelio Dörig kam mit einigen Prellungen glimpflicher davon. Sie mussten eine Zwangspause einlegen.

Aber sie gingen als führendes Duo an das Finale der EM im deutschen Kleinhau. Nach dem Sieg in der Schweiz und Rang zwei in Feldkirch galten Käser und Dörig als grosse Favoriten auf den EM-Titel. Mit den Plätzen zwei, eins und eins holten sie sich erneut den Tagessieg und zugleich den EM-Titel.

Dörig tritt nach dieser Saison zurück, zum Zug kommt wieder Luca Käser.