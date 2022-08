Springreiten Martin Fuchs mit starkem WM-Start Dem Springreiter aus Wängi ist der Auftakt zur WM in Dänemark geglückt. Nach der ersten Prüfung in Herning belegt der Weltranglistenerste den dritten Rang.

Martin Fuchs mit Leone Jei. Bild: Christian Merz/EPA

Mit Leone Jei gelang dem 30-jährigen Martin Fuchs im Jagdspringen ein Nullfehlerritt. Er blieb als einziger Schweizer fehlerfrei. Steve Guerdat, Edouard Schmitz und der 60-jährige Pius Schwizer verzeichneten je einen Abwurf. Guerdat, der Olympiasieger von 2012, belegt mit Venard de Cerisy den 13. Rang im Zwischenklassement.

Mit der Mannschaft nimmt die Schweiz nach dem ersten Tag den fünften Platz ein. Nach der ersten von drei Teilprüfungen der Teamwertung führt Schweden vor Frankreich und Belgien. Die Entscheidung unter den Equipen fällt am späten Freitagabend. Die ersten fünf qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

In der Einzelwertung liegen bloss der Franzose Julien Epaillard mit Caracole de la Roque und der Brite Scott Brash mit Hello Jefferson vor Martin Fuchs. Die Entscheidung um WM-Gold im Einzel fällt am Sonntagnachmittag.