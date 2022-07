Die Romanshornerin Yasmin Giger wird in Eugene an der WM ein viertes Mal an den Start gehen. Nach den Einsätzen über 400 m Hürden im Vorlauf und Halbfinal steht nun in der Nacht auf Montag der Final über 400 m an. Die Schweizerinnen mit Silke Lemmens, Julia Niederberger, Annina Fahr und Giger stellten in der Qualifikation in 3:29,11 eine Saison-Bestleistung auf.