Leichtathletik Verdiente Auszeichnung: Simon Ehammer ist Schweizer Leichtathlet des Jahres Es ist die Belohnung für die grossartigen Leistungen in dieser Saison: Der Appenzeller Simon Ehammer wurde von den Fans und einer Fachjury zum Schweizer Leichtathleten des Jahres 2022 gewählt. Bei den Frauen ging der Titel an Mujinga Kambundji.

Simon Ehammer posiert nach der Entgegennahme seiner Auszeichnung. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

(pd) Die Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten setzten in der Saison 2022 zahlreiche Glanzlichter und machten mit ihren Leistungen beste Werbung für die nationale Leichtathletik. Dies zeigte sich auch in der Liste der Nominierten bei der Wahl der Schweizer Leichtathleten des Jahres, deren Sieger an der Swiss Athletics Night am Samstag im Bierhübeli in Bern bekannt gegeben wurden. Letztlich waren sich die rund 3500 Fans, die im Internet abstimmten, und die elfköpfige Fachjury einig: Die Auszeichnungen in den Hauptkategorien gehen an Mujinga Kambundji (STB) und Simon Ehammer (TV Teufen). Beide schrieben in diesem Jahr Schweizer Leichtathletik-Geschichte.

Drei Medaillen an Grossanlässen und mehrere Rekorde

Simon Ehammer gewann in diesem Jahr an internationalen Grossanlässen nicht weniger als drei Medaillen. An der Hallen-WM brillierte der 22-jährige Appenzeller mit Silber im Siebenkampf, an der WM verblüffte er die Weitsprung-Spezialisten und schnappte sich Bronze, an der EM verdiente er sich im Zehnkampf Silber. In Ratingen (GER), Götzis (AUT) und München verbesserte er den Schweizer Rekord im Zehnkampf gleich dreimal – seine aktuelle Bestmarke sind 8468 Punkte. 8,45 m in Götzis sind ausserdem ein Schweizer Weitsprung-Rekord und auch in der Halle

(6363 Punkte) markierte er einen Landesrekord.