Leichtathletik Lobalu siegt «ohne je Vollgas zu geben» – Silbermedaille für Eric Rüttimann Die St.Galler Dominic Lobalu und Eric Rüttimann sehen an der 10-km-Strassenlauf-Meisterschaft in Uster ihren Einsatz honoriert – mit den Rängen 1 und 3 sowie einer Silbermedaille.

Dominic Lobalu (rechts) und Eric Rüttimann an der Schweizer Meisterschaft in Uster. Bild: Urs Siegwart

Individuell trafen die beiden Ostschweizer Strassenlauf-Aushängeschilder in dieser Meisterschaftsentscheidung die richtigen Entscheide: Dominic Lobalu sowie Eric Rüttimann hörten auf sich.

Weltklasse-Mann Lobalu nutzte das Rennen als Einstimmung auf den ersten Saisonhöhepunkt, den Berlin-Halbmarathon vom nächsten Sonntag. «Jenen Rhythmus finden und laufen», nahm er sich vor. Und er setzte dies um – entspannt, «ohne je Vollgas zu geben».

Vom Regen unbeeindruckt

Der 24-jährige Flüchtling aus dem Südsudan siegte in 28:48 Minuten mit grossem Vorsprung. Dass er den Regen hasst, wie er sagt, spiegelte sich nicht in der Qualität seiner Leistung. Titelberechtigt aber war Lobalu nicht. Also rannten die Nachfolgenden um Schweizer-Meisterschafts-Gold.

Allen voran war das Morgan Le Guen, der Genfer, der sich im vergangenen Herbst mit seinen 28:26 Minuten auf Position 3 der Schweizer Allzeit-Bestenliste vorgeschoben hat.

Und Le Guen reüssierte, holte den Titel in 29:15. Seine Verfolger aber kamen ihm am Schluss immer näher – und der Unteregger Eric Rüttimann eroberte sich nur sieben Sekunden hinter Le Guen Silber. «Grossartig, mein Plan ist aufgegangen, dieser zweite Platz freut mich sehr», sagte Rüttimann.

Rüttimann erinnert sich ans Velofahren

Rüttimann, Sohn des früheren Veloprofis Niki Rüttimann, partizipierte nicht an der Offensivstrategie des Favoriten. Nicht nur des Windes und des Regens wegen «versteckte» er sich. «Das lernte ich beim Velofahren: Kräfte schonen und am Schluss zusetzen», sagte er – auch wenn seine Phase bei den Radfahrern als Jugendlicher von wenig Erfolg gekrönt war.

Ebenso erinnerte er sich seiner 10-km-SM-Taktik von 2019, die ihn gleichenorts und bei derselben Meisterschaft zum Titel geführt hat.

Rüttimanns Tempolauf auf dem letzten Kilometer führte ihn vorbei an sämtlichen weiteren Medaillenanwärtern – auf Rang 3 und zu SM-Silber. Zufrieden bilanzierte er: «Ich war darauf programmiert, meine direkten Widersacher zu schlagen. SM-Rang 2 ist für mich in diesem Rennen das Optimum gewesen.»

Gold mit dem Team

Zu einer Goldmedaille kam der 31-jährige Profiläufer dennoch: in der Teamwertung mit seinem Verein LC Uster, mit Ali Abdi und Janis Gächter. Vergleicht er mit seinem Gold-Lauf von 2019, sieht er sich «deutlich weiter und schneller».

Auf dieser Basis will er aufbauen. Nach einer Erholungswoche fährt er in ein Trainingslager – wohl ins Tuscany Camp in der Toskana. Von den zahlreichen erstklassigen Trainingspartnern hofft er wie schon im Winter zu profitieren. Rüttimann sagt: «Im Mai will ich bereit sein.» Über 5000 und 10'000 m steuert er Bestzeiten an.