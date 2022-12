Leichtathletik Euphorisches Publikum, entfesselter Dominic Lobalu – Sieg und Rekord an der Escalade in Genf Die Escalade ist der grösste Laufanlass in der Schweiz. Dieses Jahr starteten bei der 44. Austragung gegen 45‘000 Teilnehmende in Riesenfeldern durch die Genfer Altstadt. Dominic Lobalu war eine Klasse für sich.

Stark in Form: Dominic Lobalu in Genf. Bild: Urs Siegwart

Bei der Elite galt Dominic Lobalu als grosser Favorit über die 7,3 km lange Strecke. Und Lobalu wurde seiner Favoritenrolle gleich zu Beginn gerecht. Er schlug ein hohes Tempo an auf dem coupierten Rundkurs.

Diesem mochten die grössten Widersacher wie die Kenianer Kibiwott und Bowen, der Franzose Griesser, die Schweizer Jonas Raess und Tadesse Abraham sowie Richard Ringer, der Deutsche EM-Marathonsieger 2022, schon in der zweiten Runde nicht mehr folgen – Lobalu enteilte der gesamten Konkurrenz, angefeuert vom euphorischen Genfer Publikum, förmlich.

«Feurige Beine»

Den Brühler Weltklasseläufer beflügelten die frenetischen Zuschauer bei seinem Sololauf zum Escalade-Rekord in der Zeit von 20:24,10 Sekunden. Lobalu fühlte sich in ausserordentlicher Form, bekam vom begeisterten Publikum – wie er im Interview sagte «feurige Beine» und wurde im Ziel als Mann des Tages gefeiert.

Mit diesem Sieg baut Lobalu seine Dominanz in der Westschweizer Stadtlaufserie und nach dem grossen Erfolg an der Corrida Bulloise weiter aus.

Der Brühler wird am nächsten Samstag am Course de Noël in Sion als auch am Sonntag am Silvesterlauf in Zürich wiederum als Favorit antreten. Seine Gegner wird er auch da mit seinem beeindruckenden Laufstil, seiner Topform und einem unbändigen Siegeswillen fordern. Ihn zu besiegen dürfte für alle sehr schwierig sein.