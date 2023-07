Leichtathletik Dominic Lobalu steigt in den Meeting-Sommer Nach einer Verletzungspause ist der Abtwiler Läufer bereit für die 3000 m am Meeting in Luzern vom Donnerstagabend. Knackt er gleich den Meeting-Rekord?

Dominic Lobalu ist zurück auf der Bahn. Hier wird er nach dem Sieg in Bellinzona 2022 geehrt. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus

Lange hat Dominic Lobalu an einer Entzündung der Schienbeinkante laboriert, die sich im Mai nach dem GP in Bern akzentuiert hatte. Ganz rund läuft es zwar auch jetzt noch nicht, doch Dank Physiotherapie und dosiertem Training hat der Abtwiler Weltklasseläufer nun den Weg zurück auf die Bahn gefunden.

Er sei bereit für einen Start am Donnerstagabend beim Meeting in Luzern über 3000 m, sagt sein Mentor und Trainer Markus Hagmann vom LC Brühl.

Erinnerungen an die Fabelzeit in Stockholm

Lobalu nimmt sich eine Zeit um 7:40 zum Ziel, 2022 bei seinem sensationellen Diamond-League-Sieg in Stockholm war er die 3000 m bereits einmal in 7:29,48 gelaufen. Der Meeting-Rekord von 7:42,19 liegt für ihn also in Reichweite.

An Tempomachern und Konkurrenz fehlt es jedenfalls nicht: Am Start sind am Donnerstagabend unter anderen auch der Genfer Julien Wanders und Henrik Ingebrigt­sen, der ehemalige Europameister über 1500 m aus Norwegen.