Leichtathletik Dominic Lobalu vom LC Brühl läuft in Valencia die 10 km in 27:09 Minuten – das wäre Europarekord Im 10-km-Weltklassefeld von Valencia läuft Dominic Lobalu vom LC Brühl auf den siebten Platz und verbessert dabei seine persönliche Bestzeit um weitere 23 Sekunden.

Ein erschöpfter, aber glücklicher Dominic Lobalu nach einer Topleistung in Valencia. Bild: Markus Hagmann

Dominic Lobalu macht Anfang Jahr dort weiter, wo er Ende 2022 aufgehört hat: mit einer starken Darbietung über 10 km. Der für den LC Brühl laufende Südsudanese hatte im Dezember in Paris noch 27:32 Minuten für die Strecke gebraucht, nun hat er diese Zeit in Valencia um weitere 23 Sekunden verbessert. Die 27:09 Minuten, die er in Spanien für die 10 Kilometer brauchte, würden Europarekord in einem 10-km-Strassenlauf bedeuten: Der aktuelle europäische Bestwert von Julien Wanders liegt bei 27:13 Minuten, aufgestellt vor drei Jahren ebenfalls in Valencia.

Lobalu verlor auf Sieger Weldon Langat aus Kenia lediglich 14 Sekunden und klassierte sich damit auf dem siebten Platz.

Mehr als beeindruckend sind die grossen Schritte, die der in Abtwil wohnhafte Flüchtling weiterhin nimmt. Bereits in Paris im Dezember hatte er seine persönliche Bestzeit über die 10 km um fast eine halbe Minute gesenkt.