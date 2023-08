Spitzenreiter Nächster Sieg: Wil gewinnt in Schaffhausen Mit einem 3:1 Auswärtssieg sichert sich der FC Wil die Punkte sieben bis neun in der laufenden Spielzeit. Drei Siege zum Auftakt gab es für die Wiler seit dem Abstieg in die Challenge League noch nie.

Sofian Bahloul brachte Wil mit seinem vierten Saisontreffer in Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Letzter gegen Erster – normalerweise ist das eine klare Ausgangslage, nicht aber so früh in der Saison und vor allem nicht in der Challenge League. Am letzten Wochenende waren es noch die Wiler die früh in Rückstand gerieten, dieses Wochenende schlugen sie selbst eiskalt zu. Nach einem Freistoss landete der Ball an der Hand von Schaffhausens Pedro Martin. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sofian Bahloul souverän. Es war ein Start nach Mass.

In der Folge hatten die Äbtestädter das Spiel weitestgehend im Griff. Selten bäumte sich der FC Schaffhausen ernsthaft auf, und wenn, dann war dies meist von kurzer dauer. Kurz vor dem Pausepfiff hatte dann Arbnor Hasani den ersten Saisontreffer der Hausherren auf dem Kopf, Nicholas Ammeter im Wiler Tor brachte aber gerade noch rechtzeitig seine Fäuste hoch.

Zu diesem Zeitpunkt stand es aber bereits 2:0 für die Gäste aus Wil. Kurz vor Hasanis Topchance erhöhte Nikolas Muci mittels direkt verwandeltem Freistoss. Zuvor entwischte er seinen Gegenspielern und konnte nur noch regelwidrig gestoppt werden. Schiedsrichter Tobias Theis zeigte zuerst auf den Punkt, korrigierte seinen Entscheid dann aber umgehen. Elfmeter oder nicht, am Ende zappelte der Ball trotzdem im Netz.

Spannend, aber nicht unbedingt schön

Die Gästeführung zur Pause war hochverdient und widerspiegelte durchaus das Gezeigte auf dem Spielfeld. Doch mit dem Seitenwechsel waren nun auch die Hausherren deutlich besser im Spiel. Schaffhausen spielte fortan mit mehr Tempo, zielstrebiger und direkter. Mit Erfolg, denn nun schafften sie es, di Wiler immer wieder unter Druck zu setzen.

Für den Anschlusstreffer musste dann aber doch der Zufall ein wenig mithelfen. Jetmir Krasniqi sah wie sein Freistoss von der Seitenlinie an Freund und Feind vorbei ins Tor flog. Nun war die Hoffnung bei den Schwarz-Gelben definitiv zurück. Die Wiler zitterten, kämpften und ackerten. Immer wieder kamen die Äbtestädter zu guten Kontermöglichkeiten, scheiterten aber am gegnerischen Torwart oder an sich selbst.

Als Schaffhausen in der 83. Spielminute Eren Derdiyok einwechselte sorgte das für noch mehr Spannung. Doch für die Entscheidung sorgte ein Wiler. Auf Zuspiel von Jordan Gele entwischte Josias Lukembila der Abwehr und erhöhte auf 3:1 und sicherte damit dem FC Wil die drei Punkte.

Damit ist der perfekte Saisonstart für die Ostschweizer perfekt. Drei Spiele, neun Punkte und Spitzenreiter und damit auch bereit für das Spitzenspiel gegen den FC Sion. Am kommenden Freitag gastiert. der Absteiger im Bergholz. Es darf ein Fussballfest erwartet werden.

Telegramm:

FC Schaffhausen – FC Wil 1900 1:3 (0:2)

berformance Arena, Schaffhausen: 1147 Zuschauer – SR: Thies.

Tore: 6. Bahloul (Handelfmeter) 0:1, 40. Muci 0:2, 52. Krasniqi 1:2, 95. Lukembila 1:3.

Schaffhausen: Enzler; Lurvink (46. De Donno), Hasani, Rhyner, Lika; Krasniqi (91. Morina), Bunjaku, Stroscio, Vogt (83. Hysenai); Navarro (83. Derdiyok), Martin (68. Marleku).

Wil: Ammeter; Dickenmann, Martic, Altmann, Brahimi (46. Fernandes); Staubli (67. Maier), Muntwiler (74. Montolio), Cueni; Bahloul (84. Ndau), Muci (67. Gele), Lukembila.

Verwarnungen: 39. Lurvink, 45. Lukembila, 51. Bahloul, 57. Cueni, 61. Muci, 66. Hasani, 75. Stroscio.

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Kamber (krank) und Gonzalez (verletzt). Wil ohne Laidani, Haile-Selassie (beide verletzt), Strübi (krank), Jacovic, Bahtiyari, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot).