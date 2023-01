Langlauf Beda Klee: Nach überstandenem Aufstieg zur Alpe Cermis folgen die Uni-Prüfungen Der Toggenburger Langläufer hat die Tour de Ski auf dem 34. Platz abgeschlossen. Er hatte sich mehr erhofft, ist aber zumindest mit den Rennen von Oberstdorf zufrieden. Nun gibt's etwas geruhsamere Trainingstage – und einiges zu Lernen.

Beda Klee (links), unterwegs an der Tour de Ski in Val di Fiemme. Bild: Federico Modica/Freshfocus

Der Aufstieg hinauf zur Alpe Cermis im Trentino, als Abschluss der Tour de Ski, gilt als etwas vom Herausfordernsten im Langlauf-Weltcupjahr. Gezeigt hat sich dies wieder am vergangenen Sonntag, als die Schwedische Tour-Siegerin Frida Karlsson im Ziel einen Zusammenbruch erlitt. Ist der Aufstieg zur Alpe Cermis jeweils auch für Beda Klee das schwierigste Teilstück des Jahres? Der 26-jährige Toggenburger relativiert: «Es gibt Rennen, da muss ich mehr über meine Grenzen hinausgehen.» Zwar sei es schon «brutal hart», weil mehr als eine Viertelstunde lang keine Spur von Erholung möglich sei. Doch in flacheren Distanzrennen, in denen das Tempo immer mal wieder schwanke und man immer wieder mitziehen müsse, könne es gefühlt mindestens so herausfordernd sein. «Auf die Alpe Cermis hinauf läuft jeder sein eigenes Rennen - und jeder spürt meist genau, welches Tempo möglich ist.»

WM-Teilnahme so gut wie sicher

Klee selbst ist nicht unzufrieden mit dem abschliessenden Rennen auf den 30. Rang, hatte sich im Gesamtklassement aber mehr erhofft. Er beendete die Tour als 34. und damit als zweitbester Schweizer hinter Candide Pralong (29.). Der Ostschweizer verlor in den acht Etappen fast acht Minuten auf Sieger Johannes Kläbo und gut drei Minuten auf einen von ihm angestrebten Top-20-Rang. Gerade in den beiden Klassisch-Distanzrennen von Val Müstair und Val die Fiemme hatte er mehr von sich erwartet. Die Gründe seien schwer zu benennen. «Im Münstertal hat das ganze Team Mühe gehabt, wir hatten wohl auch nicht den perfekten Ski an jenem Tag.» Dass er in den Tour-Nächten meist schlecht geschlafen habe, sei dazugekommen. Zufrieden war Klee mit dem 17. und 23. Rang, die er sich in Oberstdorf erlaufen konnte. Längst hat er damit die WM-Selektionsrichtlinien erreicht für Planica im Februar, wo er als einer der konstanteren Schweizer Läufer auch für einen Platz in der Staffel gute Chancen hat.

Zunächst folgen nun einige Erholungstage mit geruhsamerem Training in Davos, bevor Ende Januar im französischen les Rousses an der Schweizer Jura-Grenze die nächsten Weltcup-Einsätze bevorstehen. Bis dahin wird Klee zwei Prüfungen für sein Jus-Fernstudium abgelegt haben. Die rennfreien Tage wird er also nicht nur mit trainieren, sondern auch mit lernen verbringen. «Eine gute Kombination», findet Klee.