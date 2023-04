Klatsche 1:4 in Schaffhausen: Der FC Wil kassiert die nächste klare Niederlage Fünf Spiele, zwei Punkte – so lautet die ernüchternde Bilanz des FC Wil aus den letzten Wochen. In Schaffhausen zeigten die Äbtestädter eine ansprechende erste Halbzeit, lagen aber trotzdem zur Pause bereits mit 1:3 in Rückstand.

Wil's Lukembila war einer der gefährlichsten Akteure der Gäste. Bild: Gianluca Lombardi

Der FC Wil machte in Schaffhausen vieles besser, was er gegen Aarau noch vermissen liess. Die Äbtestädter störten ihren Gegner früh, waren bissig und aggressiv und hatten das Spielgeschehen in der Startphase komplett im Griff. Trotzdem waren es die Hausherren, die zuerst trafen. Nachdem eine Hereingabe nur ungenügend geklärt wurde, traf Augustin Gonzalez wunderschön von der Strafraumgrenze. Da war Noam Baumann im Tor der Wiler machtlos.

Schockiert waren die Gäste aber keineswegs und suchten direkt den Ausgleich. Nachdem Nicolas Muci zuerst die Latte traf, machte er es später besser und traf nach einem Freistoss via Pfosten ins Tor. Francesco Ruberto, der Torhüter des FC Schaffhausen, machte dabei eine äusserst schlechte Figur, als er den Abpraller von der Torumrandung völlig falsch einschätzte.

Defensiv anfällig

Nun schien es, als ob die Führung der Äbtestädter in der Luft liegen würde. Doch falsch gedacht, denn erneut skorten das Heimteam. Erneut war es ein Fehler der Wiler Hintermannschaft. Dieses Mal war es Schlussmann Baumann, der es nicht schaffte den Ball zu kontrollieren. Javi Navarro bedankte sich auf seine Art und schob zum 2:1 ein. Hier ärgerte vor allem der Umstand, dass die Wiler nur kurz zuvor selbst den Führungstreffer auf dem Fuss hatten.

Nur zwei Minuten später der nächste Schock für die Wiler. Simon Geiger wusste sich im Strafraum nur mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Serge Müller in gewohnt souveräner Manier zum 3:1. Damit wurden die Äbtestädter mehr als hart bestraft, mussten sich aber selbst eingestehen, alle drei Gegentreffer leichtsinnig provoziert zu haben.

Spiel entschieden

In der zweiten Halbzeit flachte die Partie sichtbar ab. Die Wiler rannten zwar an und versuchten ihr Glück zu erzwingen, scheiterten aber immer wieder an der gut stehenden Abwehr des FC Schaffhausen. Das 4:1 durch Willy Vogt war am Ende nicht mehr erwähnenswert, weil es am Ausgang der Partie nichts mehr veränderte. Auch wenn der Sieg des FCS ein wenig zu hoch ausfiel, war dieser in der Summe verdient.

Der FC Wil muss nun schnellstmöglich über die Bücher und die eigenen Leistungen analysieren. Gegen Aarau und Schaffhausen setzte es gleich sieben Gegentore ab, während die Offensive in beiden Partien weitestgehend einfallslos agierte. Der FC Thun sitzt mittlerweile den Wilern im Nacken und klopft an den Aufstiegsplätzen an. Nächsten Samstag kommt es dann im Bergholz zum Direktduell zwischen den Ostschweizern und den Berner Oberländern. Ein womöglich wegweisendes Spiel.

Telegramm:

FC Schaffhausen – FC Wil 1900 4:1 (3:1)

wefox Arena, Schaffhausen: 1011 Zuschauer – Sr: von Mandach.

Tore: 19. Gonzalez 1:0, 26. Muci 1:1, 35. Navarro 2:1, 38. Müller

(Foulelfmeter) 3:1, 70. Vogt 4:1.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi (89. Stroscio), Padula, Rhyner (78. Lurvink), Lika; Müller; Vogt (78. Bunjaku), Alpsoy (78. Stevic) Gonzalez (89. Soldo), Mariani; Navarro.

Wil: Baumann; Saho, Wallner, Geiger, Heule (88. Baralija); Zumberi (88. Haile-Selassie), Ndau (78. Brahimi); Bahloul, Staubli (68. Reichmuth), Lukembila (88. Cueni); Muci.

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Kalem, Sahitaj, Hamdiu (alle verletzt), Luan, Rustemoski, Maouche, Manera und Rrustemi (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Silvio, Dickenmann (beide gesperrt), Strübi, Malinowski, Maier (alle verletzt) und Abazi (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 12. Heule, 25. Rhyner, 37. Geiger, 45. Ndau, 63. Navarro.