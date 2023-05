Interview «Wir haben den Marathon nicht ganz ins Ziel gebracht»: FC-Wil-Trainer Brunello Iacopetta zwischen Enttäuschung und Stolz Der FC Wil steigt nicht in die Super League auf, obschon er sich während fast der gesamten Saison auf einem Aufstiegsplatz befunden hatte. Trainer Brunello Iacopetta spricht von der Enttäuschung, vom Saison-Knackpunkt und von der Planung für die kommende Spielzeit.

Brunello Iacopetta: «Wir haben eine unglaublich spannende, gute und lehrreiche Saison erleben dürfen.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Brunello Iacopetta, trotz starker Saison ist der Traum vom Aufsteig geplatzt. Wer nach dem 0:2 gegen Yverdon in die Gesichter der Wiler Spieler und Zuschauer schaut, kommt aber zum Schluss: Die Enttäuschung hält sich in Grenzen.

Die grosse Enttäuschung erlebten wir bei Lausanne-Sport am Dienstag, als nach dem 0:2 klar war, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft aufsteigen können. Heute hätte es die Hilfe von anderen Teams gebraucht. Und nachdem Lausanne-Ouchy gegen Bellinzona in der Pause 3:0 führte, war es ja schon gelaufen. Das müssen wir akzeptieren. Darum mischt sich in die Enttäuschung auch die Freude über eine gute Saison. Wir dürfen an einem solchen Tag auch lachen und stolz sein: Wir haben eine unglaublich spannende, gute und lehrreiche Saison erleben dürfen.

Das Spiel gegen Yverdon war ein Abbild der Saison: Ihr Team war nahe dran, hat gut mitgehalten - und dann eben doch verloren.

Das ist richtig, beim heutigen Spiel müssen wir vor allem mit dem Resultat enttäuscht und unzufrieden sein, nicht aber mit der Art und Weise unseres Auftritts.

Schauen wir auf die Saison zurück: Wo orten Sie den Knackpunkt, dass es am Ende halt doch nur für Platz fünf reichte?

Eine Saison ist immer ein Marathon. Wir haben eine unglaublich gute Vorrunde gespielt. Alles passte. Wir entwickelten uns gut, hatten kaum Verletzte. Wir wussten aber, dass die Rückrunde schwieriger werden würde. Dann kamen einige Rückschläge: Verletzungen, Abgänge, Gesperrte. Da liessen wir sicher einige Punkte liegen, die wir im Herbst noch geholt hätten. Der schmerzhafteste Moment war natürlich die späte Niederlage gegen Lausanne-Ouchy zuhause, das tat weh. Alleine entscheidend war das aber nicht, auch zuletzt in Bellinzona hatten wir die Chance, zu gewinnen. Aber eben: Die Saison ist ein Marathon, und den haben wir nicht ganz erfolgreich ins Ziel gebracht.

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Werden die Spieler direkt in den Sommerurlaub entlassen?

Nein, wir wollen vorher sicher noch einen schönen Abschluss organisieren, der zur guten Saison passt. Was es genau sein wird, ist noch offen. Wir müssen das alles nun noch aufgleisen, wir wussten ja bisher nicht, ob die Saison noch mit der Barrage weitergeht.

Auch in personellen Fragen musste man zweigleisig planen. Gibt es nun, nachdem sicher ist, dass es in der Challenge League weitergeht, schon sichere Transfermeldungen, sichere Abgänge?

Auch hier gibt es noch unglaublich viel Arbeit. Sehr viele Gespräche stehen an, schon in den kommenden Tagen. Aber Spruchreifes gibt es nicht. Was man sagen kann: Leihspieler kehren ja nach einer Saison in der Regel zurück zu ihren Vereinen. (Red: Leihverträge von Silvan Wallner oder Nils Reichmuth, beide FC Zürich, laufen aus. Nicht aber jener von Nikolas Muci vom FC Lugano.)

Routinier und Publikumsliebling Silvio hat gegen Yverdon von Beginn weg gespielt und war lange im Einsatz. Wollten Sie dem 38-Jährigen das Challenge-League-Rekordtor noch ermöglichen, bevor er die Karriere beendet?

Nein, ich brachte ihn, weil ich gewinnen wollte. (lacht) Er hat sich den Auftritt verdient mit seinen Leistungen, und er gab mir diese Woche das Gefühl, dass er gut spielen wird. Das tat er ja dann auch. Schade verpasste er mit dem Kopf mehrmals seinen Rekordtreffer.

Er macht also weiter in der kommenden Saison?

Wir führen Gespräche.

Offensivspieler Silvio (links), auch mit 38 Jahren noch mit starker Physis. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Als Trainer wünschen Sie sich wohl, dass die Mannschaft möglichst zusammenbleibt?

Ja, wie im vergangenen Jahr, als wir schon sehr früh das Kader selektionierten. Nun sind wir hier etwas später dran, weil wir zweigleisig denken mussten. Dazu kommt, dass viele Spieler eine gute Saison gemacht und somit an Wert zugelegt haben. Die Frage ist, wen wir halten können und mit wem wir weiter zusammenarbeiten wollen.

Rechnen Sie mit Abgängen in Richtung Super League?

Einerseits erhoffe ich mir das natürlich, das ist ja auch der Sinn und Zweck unserer Ausbildungsarbeit hier in Wil. Anderseits hoffe ich es nicht, damit wir zusammen weiterarbeiten können. Aber da liegt nicht alles in unserer Macht.