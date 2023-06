Interview «Es ist viel Druck abgefallen» Damian Ott, Sieger des St.Galler Kantonalschwingfests, über die Favoritenrolle und Königstipps.

Damian Ott freut sich nach dem Sieg im Schlussgang. Bild: Donato Caspari

Der 23-jährige Toggenburger Damian Ott gewinnt zum vierten Mal in seiner Karriere und zum zweiten Mal in dieser Saison ein Kranzfest. Der Triumph am St.Galler Kantonalen in Wittenbach stellt den ersten «Heimsieg» für den Mann aus Dreien dar. Der Gewinner über den Druck des Favoriten, die Taktik im Schlussgang und die Bedeutung des Heimerfolgs.

Sie gewannen schon einige spezielle Feste, darunter auch den Kilchberger Schwinget. Wie fühlt es sich an, am eigenen Kantonalfest zu triumphieren?

Damian Ott: Der Sieg ist sehr emotional für mich, eine Riesenerleichterung. So das heimische Kantonale zu gewinnen, bedeutet mir viel. Es ist viel Druck abgefallen.

Sie wurden nach den verletzungsbedingten Absagen von Werner Schlegel und Samuel Giger als Favorit gehandelt.

Das habe ich natürlich im Vorfeld mitbekommen. Deshalb ist der Druck auf mich auch grösser geworden.

Prompt verloren Sie den ersten Gang. Wie ist das passiert?

Ich wollte gegen Mario Schneider unbedingt gewinnen, ging energisch in den Kampf und suchte vehement die Entscheidung. Doch dabei erwischte mich der Gegner und konterte mich aus. Nach dem Gang musste ich feststellen, dass ich das falsche Rezept gewählt habe.

In der Folge gewannen Sie jeden Gang.

Ich musste die Niederlage abhaken und vorwärtsschauen. Jörg Abderhalden (Schwingerkönig, Berater der Toggenburger, Anm. d. Red.) riet mir, mich nicht mehr auf den ganzen Tag, sondern nur noch auf jeden einzelnen Gang zu fokussieren.

Das gelang vorzüglich, auch im Schlussgang. Was war Ihre Taktik?

Ich wusste, dass Marco Good einer der konditionell stärksten Schwinger überhaupt ist. Deshalb nahm ich mir vor, die ganze Kraft in die ersten Züge legen. Das ging zum Glück auf.